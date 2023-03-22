«Государства будут помогать друг другу»: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин заявил, что у российско-китайского сотрудничества безграничные возможности и перспективы.
Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru
Тема украинского кризиса была одной из важных во время визита Си Цзиньпина в Россию, но не главной. Практически весь второй день делегация КНР, а это без малого 120 человек, провела в активных переговорах с российскими коллегами. Сами лидеры двух стран сначала встречались в узком составе, потом уже в расширенном. Обсуждали все — от поставок нефти и газа до отказа от доллара. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.
Эти переговоры долго готовили, неформальная встреча прошла заранее и темы, в общем-то, были известны. Но главный день окончательно подтвердил основные акценты. Сначала в Большой Кремлевский дворец прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров, потом глава Минобороны Сергей Шойгу. Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка встречал каждого, но главная его задача — прием высокого гостя.
Увидев журналистов, Си Цзиньпин приветственно кивнул, затем проследовал внутрь. Главы двух стран, согласно процедуре, зашли с разных сторон зала и встретились ровно в центре.
Эту деталь невозможно не заметить: и Путин, и Си Цзиньпин выбрали галстуки одинакового цвета. И они, галстуки, «смотрели» они в одну сторону. Даже тут символизм.
Кульминация всех переговоров — в малахитовом фойе.
«Заявления для прессы лидеров двух стран — ключевой момент, поэтому к нему подготовились заранее. Журналисты заняли места в зале заранее, подготовили устройства для синхронного перевода. Китайскую стороной от российской довольно просто отличить. С китайской все в масках», — рассказал журналист.
Подход к антивирусным ограничениям, пожалуй, то немногое, где взгляды наших стран чуть разнятся. Во всем остальном — общие или схожи, и закреплены в общем заявлении, которое подписали Путин и СИ.
«Подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые относятся на наивысшем за всю историю уровне развития. Являются образцом настоящего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — сказала Путин.
Эти переговоры выведут наши отношения на новый уровень. Россия нарастит поставки пищевых продуктов в Китай. А еще нефтепродуктов и газа, в том числе СПГ. Уже достигнуты договоренности с Монголией о строительства «Силы Сибири-2». Но есть и другие энергетические проекты.
«Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работает по возведению блоков семь и восемь Тайваньской АЭС, и блоков три и четыре АЭС „Сюдапу“. Работы идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация, подписанная в рамках визита „Росатомом“ и Агентством по атомной энергии Китая. Это программа долгосрочного сотрудничества», — сказал президент РФ.
Россия и Китай за снятие несправедливых ограничений и против вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Вот некоторые пункты совместного заявления:
- НАТО должно уважать чужой суверенитет, а Вашингтон объяснить Москве и Пекину свою военно-биологическую деятельность и свернуть систему ПРО.
- Российско-китайские отношения не направлены против третьих стран. Но государства будут помогать друг другу. В том числе и справиться с «цветными революциями». Ну и ключевое, по Украине, боевые действия закончатся, когда их закончат разжигать.
«Многие из положений, выдвинутых Китаем, мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взять за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — сказал Путин.
«В украинском урегулировании мы руководствуемся принципами устава ООН, придерживаемся объективной позиции. Она основана на самой сути вопроса и на правде. Мы всегда за мир, за диалог. И мы твердо стоим на стороне истории», — сказал Си Цзиньпин.
Этот документ президент упомянул и в речи на праздничном ужине. А еще процитировал книгу перемен.
«В книге перемен, которая является настоящим сводом мудрости китайской цивилизации говорится: „Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду“. Уверен, что у российско-китайского сотрудничества поистине безграничные возможности и перспективы», — добавил глава РФ.
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