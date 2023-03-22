«Западные институты начинают крошиться, как ветхое здание»: визит лидера КНР в РФ изменит мир

Благодаря встрече лидеров КНР и РФ в Москве европейские страны поймут вес истинный посыл США и потянутся на встречу к России, уверен экс-офицер армии США Скотт Беннетт.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву является хорошим знаком для всех стран. Ведь пока влияние США, несмотря на рьяные попытки подчинять себе мир, постепенно ослабевает, китайско-российские отношения итак дружественные набирают все больший оборот. Именно взаимоотношения этих двух стран и не дают миру полностью разделиться на мелкие частицы. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru высказал экс-офицер армии США Беннетт.

«Это привлекает и другие страны — Индию, Саудовскую Аравию, Иран. Это постепенно приведет к тому, что и страны Европы не захотят больше подчиняться США. Европейские страны отдадут предпочтение многополярному миру, который поддерживают Россия и Китай», — отметил Беннетт.

Эксперт сравнил западные институты с ветхим зданием, чей фундамент превращается в песок. По словам Беннета, если США будут и дальше пытаться поработить страны, это приведет к уничтожению Запада. То есть мир отвернется от США по причине того, что страну больше не будут воспринимать как цивилизованную.

«США превращаются в ужасного и бесчеловечного монстра, несущего миру первобытную злобу. Влияние демократов и президента США Джо Байдена на Америку — дегенеративно», — добавил он.

К слову, Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина в минувший понедельник. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. Спустившись с трапа на российскую землю, лидер Китая поприветствовал народ России и выразил наилучшие пожелания правительству и гражданам страны.

Лидеры КНР и РФ уже обсудили украинский кризис, также были согласованы почти все параметры по газопроводу «Сила Сибири — 2», было подписано соглашение о всеобъемлющем партнерстве. По словам Си Цзиньпина, отношения КНР и РФ — пример для подражания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ответил президент РФ Владимир Путин на желание Великобритании поставить на Украину снаряды с ураном.