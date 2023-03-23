На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арины Рутто

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У девочки секретирующая опухоль головного мозга. За плечами ребенка — сложная операция и четыре курса химии.

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арины Рутто

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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На Пятом канале День добрых дел. Сегодня в нашей с вами помощи нуждается восьмилетняя Арина из Ставропольского края. У девочки страшный диагноз — секретирующая опухоль головного мозга. За плечами Арины сложная операция и четыре курса химии. И только протонная лучевая терапия, говорят врачи, даст девочке возможность вернуться к нормальному детству. На спасительное лечение нужна огромная сумма — 2,5 миллиона тысяч рублей. Таких денег у семьи Арины нет.

Но помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 4640.

И торт самой приготовить, и даже со временем выучиться на повара — все это, обещает Арине мама, будет. И скоро. Вот только процедуры закончатся. Их девочка проходит ежедневно в Петербургском центре протонной терапии. Врачи бомбардируют опухоль разогнанными ядрами водорода — это самый современный и безопасный способ лечения.

«Мы воздействуем на ДНК патологических клеток, для того, чтобы максимально снизить их деление. Таким образом, препятствуем развитию опухоли», — поясняет врач-радиотерапевт Марина Линник.

Первые симптомы болезни у Арины появились в 2020 году. Девочку постоянно мучила жажда — она выпивала более 5 литров воды в день. Набрала в весе, стала замкнутой, все чаще играм с друзьями предпочитала оставаться дома. Эндокринолог списал это на нервное расстройство, назначил таблетки. Но два года спустя после планового осмотра врачи поставили диагноз куда серьезней.

«Мы прошли КТ и там уже была выявлена опухоль. Нас отправили на МРТ и в срочном порядке по квоте мы прилетели в Питер», — рассказывает Екатерина Рутто, мама Арины.

Дальше — срочная операция и четыре подряд курса химиотерапии. Их Арина перенесла стоически. Развитие болезни удалось замедлить. Но сейчас девочке нужно продолжить лечение. Протонная терапия для Арины, говорят врачи — возможность вернуться к нормальному детству. Без этих процедур ей придется бороться со страшным диагнозом постоянно, от ремиссии до ремиссии. А после курса протонной терапии из 30 процедур шанс вернуться в школу, к подругам и любимым занятиям — очень велик.

«Более 90%, с учетом того, что до нас было проведено достаточно качественное лечение. С учетом того, как наша команда вся поработала. С учетом того, чтобы риски все минимизировать и сделать прогноз еще более благоприятным, чем сейчас», — говорит врач-радиотерапевт Марина Линник.

Спасительное лечение Арина сейчас получает фактически в долг. Протонная терапия — процедура дорогостоящая. На весь курс необходимо 2, 5 миллиона рублей. Таких денег в семье нет. За помощью мама девочки обращается ко всем нам, несмотря на то, что по её словам, просить очень трудно.

Дорога обратно к нормальной жизни Ариной сейчас пройдена на треть — сделано 10 процедур из 30. Когда девочка одолеет этот путь полностью, опять станет возможным общение с друзьями, активный отдых и кулинарные эксперименты — все то, что Арина так любит.

Чтобы помочь Арине, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 4640. Или отсканировать QR-код на экране. 

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