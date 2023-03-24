Швейцария выясняет, как на Украину попал их бронированный автомобиль Eagle I

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 13

Neue Zurcher Zeitung: швейцарский бронеавтомобиль Eagle I видели в Авдеевке

Швейцария выясняет, как на Украину попал их бронированный автомобиль Eagle I

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

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Тема:
Спецоперация

Власти Швейцарии выясняют, как их техника оказалась в зоне боевых действий.

Швейцарский бронеавтомобиль Eagle I заметили в зоне специальной военной операции (СВО). За рубежом заявили, что государство придерживается нейтральной позиции и не направляло на Украину данную спецтехнику.

По данным издания Neue Zurcher Zeitung, первый раз бронеавтомобиль увидели на фотографии, сделанной в Авдеевке, а потом в Часовом Яре под Донецком. В материале отмечено, что швейцарская сторона занимает принципиальную позицию по передаче «военных материалов» в Незалежную.

«Она запретила нескольким европейским государствам поставлять в Киев оружие и боеприпасы, произведенные в Швейцарии», — говорится в публикации.

Сейчас швейцарские власти выясняют, как их техника оказалась в зоне СВО. Перед этим была информация, что киевский режим получит три десятка американских танков Abrams в старой модификации M1A1. Их выделят из запасов Минобороны США. При этом в Вашингтоне добавили, что производство новых танков для украинских боевиков не будет организовано, как планировалось изначально.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины.

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