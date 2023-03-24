Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины: «В Кремле это видят»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 148

Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; Telegram / Zelenskiy / Official; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Лидер киевского режима привел пять примеров затягивания решения принципиально важных для его страны решений со стороны Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на затягивание решений по поставкам военной помощи его стране и отсутствие успехов в этом направлении. Об этом политический лидер сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram после его участия в саммите Евросоюза в Брюсселе. Ролик был записан в вагоне движущегося поезда.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», — сказал Зеленский.

Лидер киевского режима привел пять подтверждений своим словам и примеров «затягиваний». В первую очередь заявил о необходимости как можно скорее передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты. Следом отметил, что благодарен за решение о поставках истребителей МиГ для его армии, но считает это недостаточным — Киеву нужны более современные самолеты.

Третий пункт — антироссийские санкции. Как сказал Зеленский, «даже намека на затягивание санкционных решений быть не может». Ослабление ограничений, по его мнению, является «приглашением к новым кризисам». Четвертый пример, заявил президент, отсутствие возможности для его встреч с представителями других государств и проведения «саммита формулы мира».

«В имеющихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать на Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц — в одной из европейских столиц. Разве это не добавит глобальной силы Европе? Точно добавит», — сказал Зеленский.

Пятым примером «затягивания» украинский глава назвал вопрос евроинтеграции Украины. По его словам, Киев готов к переговорам о вступлении в Евросоюз уже в этом году. И ждет той же готовности от каждого европейского лидера.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Япони Фумио Кисида посетил Киев и пригласил Зеленского на саммит G7, который состоится в мае 2023 года в Хиросиме. И пообещал ему помощь объемом в 30 миллионов долларов.

Тема:
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