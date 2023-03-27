В МИД России допустили запрос о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков»

|
Иван Обухов
Иван Обухов 103

Москва намерена и дальше настаивать на проведении международного расследования теракта на газопроводах. В расследовании должны участвовать и российские представители.

В МИД России допустили запрос о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Россия может со временем поднять вопрос о возмещении ущерба, причиненного подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов „Северный поток“», — заявил высокопоставленный российский дипломат.

Как припомнил Бирический, после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша Россия выступила с предложением провести международное расследование, но «западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции» Совбеза ООН.

27 марта Совбез ООН проведет голосование по российскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток».

ФРГ, Швеция и Дания занимаются расследованием инцидента, произошедшем в водах Балтики в сентябре 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам российского газопровода.

Тема:
Северный поток
25 мар
Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам СП
25 мар
Телеведущий Fox News Карлсон разоблачил ложь Байдена о «Северных потоках»
24 мар
Журналист Херш: Байден мог подорвать «Северный поток» в наказание Шольцу
24 мар
В Кремле оценили прогресс в расследовании теракта на СП: «Позитивная новость»
24 мар
Дания пригласила Nord Stream к участию в подъеме объекта, найденного у газопровода СП
24 мар
Голосование в СБ ООН по резолюции России о расследовании диверсии на СП пройдет 27 марта
23 мар
Мистер «Да»: почему Шольц покрывает исполнителей теракта на «Северных потоках»
23 мар
Факты налицо: Шольц оказался замешан в сокрытии данных о диверсии на СП
22 мар
Сеймур Херш: разведки США и ФРГ придумали альтернативную версию подрыва «Северных потоков»
22 мар
Херш обвинил Шольца в сокрытии данных об исполнителях теракта на «Северных потоках»
+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:08
Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении
6:56
Забастовка немецких транспортников парализовала работу аэропорта в Мюнхене
6:45
Бывшая жена Бориса Грачевского об ошибках в личной жизни: «Я на граблях танцую»
6:34
Российские танкисты уничтожают укрепрайоны боевиков под Угледаром
6:23
Массовые демонстрации вызвала в Израиле реформа Верховного суда
6:15
Грязная работа: как сэкономить на мойке машины весной

Сейчас читают

Герои не спят: российский сержант разгромил три танка и сорвал наступление ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео