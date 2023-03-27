В МИД России допустили запрос о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков»
Москва намерена и дальше настаивать на проведении международного расследования теракта на газопроводах. В расследовании должны участвовать и российские представители.
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence
Россия может со временем поднять вопрос о возмещении ущерба, причиненного подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов „Северный поток“», — заявил высокопоставленный российский дипломат.
Как припомнил Бирический, после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша Россия выступила с предложением провести международное расследование, но «западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции» Совбеза ООН.
27 марта Совбез ООН проведет голосование по российскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток».
ФРГ, Швеция и Дания занимаются расследованием инцидента, произошедшем в водах Балтики в сентябре 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам российского газопровода.
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