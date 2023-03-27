Москвичей предупредили о «барическом лобзике» на этой неделе

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Полина Долгова
Полина Долгова 29

Синоптик Тишковец: Москву ожидает барический лобзик, давление будет прыгать

Москвичей предупредили о «барическом лобзике» на этой неделе

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Погода

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз.

Москвичей предупредили о перепадах давления на текущей рабочей неделе. Самый высокий и ощутимый скачок ожидается со среды, 29 марта, на четверг, 30 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что давление на неделе будет прыгать вверх-вниз.

«То есть „барический лобзик“ нас ждет на этой неделе», — сказал он.

По словам синоптика, сегодня в Москве — 736 миллиметров ртутного столба, во вторник — 743 миллиметра ртутного столба, в среду — 737, а в четверг ожидается подъем на 10 единиц — до 747 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозу погоды, в понедельник теплота воздуха в столице достигнет +12 градусов, однако будет облачно и дождливо. Также в ближайшие дни будет пик половодья, когда уровень воды в столичных реках значительно поднимется.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выбраться из воды, если провалился под лед. Лучший способ сохранить жизнь — не рисковать и не выходить на весенний лед, считают спасатели.

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