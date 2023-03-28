Лавров уличил Киев в намерении силой вмешаться в ситуацию с Приднестровьем

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Москва несет ответственность за безопасность в Приднестровье, отметил димломат.

Лавров уличил Киев в намерении силой вмешаться в ситуацию с Приднестровьем

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Тема:
Спецоперация

Руководство Украины пытается продемонстрировать свою готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По его словам, Москва несет ответственность за безопасность в Приднестровье, а поэтому будет руководствоваться имеющимся у военных РФ мандатом. А украинское руководство играет очень плохую роль и занимает явно сторону Кишинева.

«Оно (руководство Украины. — Прим. ред.) всячески поддерживает его (Кишинева. — Прим. ред.) воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной», — говорит Лавров.

В конце февраля стало известно, что киевский режим сосредоточил свои войска возле границ Приднестровья. Как пояснила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк, расположенные рядом вдоль границы республики силы адекватны «угрозе», которая возможна со стороны России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Приднестровье заявили о подготовке теракта в отношении делегации ОБСЕ.

Тема:
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