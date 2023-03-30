Для лучших песен: SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 126

SHAMAN подписал и передал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Музыкальные инструменты были переданы военнослужащим в Луганскую народную республику.

Шесть гитар с персональным автографом от SHAMAN (Ярослав Дронов) направились на линию фронта в Луганскую народную республику (ЛНР). Встреча артиста с представителями Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» прошло в Крокус Сити Холл в рамках юбилейного концерта.

«Просили подписать у артистов, чтобы им было приятно, что их поддерживают и с ними страна», — обратился к Ярославу руководитель первичного отделения «Пограничники» Вадим Шкурин.

«А какие в основном песни исполняют ребята на фронте?» — поинтересовалась ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко.

«Сейчас самый хит, конечно, это «Я русский» и «Встанем», — пояснил Вадим.

Музыкальные инструменты были переданы военнослужащим через несколько дней 17 марта. В «Боевом братстве» отмечают, что на фронте очень важно, чтобы во время отдыха бойцы могли провести время вместе, спеть любимые песни и почувствовать тепло Родины и любимого дома.

«Мне бы очень хотелось, но я думаю, что так и будет, чтобы на каждом из этих инструментов игрались только самые лучшие, самые добрые песни. Которые бы помогали нашим ребятам, поднимали их дух. И, конечно же, я надеюсь и мечтаю, если на одной из этих гитар прозвучат и мои песни», — пожелал SHAMAN военнослужащим, участвующим в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

Тема:
Спецоперация
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