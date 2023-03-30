«Рыльце в пушку»: Лавров высказался о поведении западных стран в ситуации с СП

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Лавров: у западных представителей рыльце в пушку по вопросам расследования взрывов на СП

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

По мнению главы МИД РФ, за США и другими странами довольно смешено наблюдать со стороны.

Москва будет делать все, чтобы не дать «соскочить с крючка» национальным расследованиям взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами.

По словам дипломата, за западными странами было очень интересно наблюдать, когда они изворачивались, чтобы не проводить честного расследования по СП.

«Всем видно, что рыльце в пушку у западных представителей. Наши следующие шаги не давать соскочить с крючка тем, кто клятвенно заявлял, что достаточно национальных расследований», — заключил Лавров.

На днях сотрудники российского посольства в США заявили, что власти этой страны всеми имеющимися у них средствами препятствуют проведению расследования теракта на газопроводах.

До этого стало известно, что совет безопасности ООН не поддержал резолюцию РФ о формировании международной комиссии по расследованию инцидента на «Северных потоках».

На двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» взрывы прогремели в сентябре 2022 года. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, ряд стран, в их числе — Дания, заговорили о возможности диверсии. В феврале 2023 года журналист из США Сеймур Херш обвинил в происшествии президента своей страны Джо Байдена. Он также уличил канцлера ФРГ Олафа Шольца в сокрытии фактов о подрыве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках».

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