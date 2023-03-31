Нева и Волга освободились от ледяных оков — кадры зрелищного ледохода

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Весенний ледоход начался в Санкт-Петербурге и Казани

Фото, видео: Скрябин Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

За невероятным природным явлением наблюдают жители, а также спасатели.

Нева скинула ледяные оковы, открыв жителям Петербурга новое увлечение. Люди занимают места с лучшими обзором и медитируют, глядя на проплывающие глыбы. Особенно зрелищно смотрится ледоход с высоты.

Примерно такая же картина сейчас в Казани. Там ото льда освобождается Волга. Если подойти поближе, можно услышать весеннюю песню льда и воды.

Вместе с жителями за ледоходом сейчас внимательно следят спасатели. Наблюдение ведут в том числе с воздуха — задействуют вертолеты, беспилотники и снимки со спутников. На участках, где могут появиться заторы, лед взрывают или распиливают. А в некоторых местах используют другую хитрость — насыпают песок, чтобы притянуть больше солнечных лучей, чтобы лед быстрее растаял. Такой метод называется чернением.

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