За невероятным природным явлением наблюдают жители, а также спасатели.

Нева скинула ледяные оковы, открыв жителям Петербурга новое увлечение. Люди занимают места с лучшими обзором и медитируют, глядя на проплывающие глыбы. Особенно зрелищно смотрится ледоход с высоты.

Примерно такая же картина сейчас в Казани. Там ото льда освобождается Волга. Если подойти поближе, можно услышать весеннюю песню льда и воды.

Вместе с жителями за ледоходом сейчас внимательно следят спасатели. Наблюдение ведут в том числе с воздуха — задействуют вертолеты, беспилотники и снимки со спутников. На участках, где могут появиться заторы, лед взрывают или распиливают. А в некоторых местах используют другую хитрость — насыпают песок, чтобы притянуть больше солнечных лучей, чтобы лед быстрее растаял. Такой метод называется чернением.