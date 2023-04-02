Кадровые перестановки: новыми главами Омской области и Чукотки стали политики из Донбасса

Эфирная новость 16

Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что именно на Донбассе куются будущие управленческие кадры.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Новые российские регионы все сильнее интегрируются в политическую и экономическую жизнь Российской Федерации. На этой неделе президент страны Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности главы этого сибирского региона Виталия Хоценко. До этого он работал председателем правительства Донецкой народной республики (ДНР). Хоценко был уже на госслужбе и в других российских регионах, и в правительстве, стал финалистом конкурса «Лидеры России» и прошел обучение в «школе губернаторов», но трамплином в карьере стала именно работа на Донбассе в этот сложный период.

Под постоянными обстрелами была подготовлена программа развития ДНР до 2030 года, началось строительство важнейших социальных объектов и долгожданного водовода, который должен снять многолетнюю проблему региона.

К слову, две недели назад точно также, но из правительства Луганской народной республики (ЛНР), другой выпускник «школы губернатором» был отправлен руководить Чукоткой. Президент не раз подчеркивал, что именно на Донбассе, в Новороссии, куются будущие управленческие кадры. Его каждый разговор с губернатором теперь неминуемо сопровождается вопросом: «Что вы сделали для фронта, для победы?»

Связь с Донбассом теснее, чем кому-то могло показаться. Когда в четверг снег завалил трассу М-4 Москва-Ростов — от большой земли оказались отрезанными и Донецк с Луганском. Съезды в эти регионы с главной южной магистрали страны также оказались в зоне небывалого циклона. Вообще ситуация сложилась беспрецедентная и в плане погодных условий, в конце марта за один день выпала месячная норма снега, и по последствиям — движение встало на участке почти в 100 километров. Большегрузы и легковушки на летней резине не могли заезжать на обледенелые подъемы, и федеральную трассу парализовало.

На то, чтобы ее расшевелить, потребовались сутки: пассажиров машин, прежде всего, женщин с детьми вывозили снегоходами. Спасатели срезали ограждения и по встречке кое-как разводили потоки. Хотя, по большому счету, движение началось только, когда сугробы растаяли, все-таки это юг и в Ростовской области сейчас плюс 10-15 градусов.

Тема:
Погода
1 апр
Россиян предупредили о погодных «арктических вторжениях» в апреле
1 апр
Снег или солнце? В Гидрометцентре раскрыли прогноз погоды на апрель
31 мар
Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено
31 мар
«Стоим сутки»: как выживают люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4
31 мар
Шутки природы: Луганск и Донецк замело снегом перед 1 апреля
31 мар
Нева и Волга освободились от ледяных оков — кадры зрелищного ледохода
31 мар
Застряли в тундре: как людей спасают из снежного плена под Магаданом
30 мар
В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область
30 мар
Снежные капканы: в некоторые регионы России в марте вернулась зима
29 мар
Зима вернулась в конце марта: по засыпанному снегом Петербургу ударят морозы
+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.32
0.23 84.11
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
«Верните деньги»: во Франции разозлились из-за покупки Украиной нового вооружения за счет ЕС
6:15
«Ощущают больше, чем другие»: какие признаки выдают аутизм у младенца
6:12
Кадровые перестановки: новыми главами Омской области и Чукотки стали политики из Донбасса
5:48
Елена Третьякова из «Ранеток» с грудным ребенком осталась без жилья в Аргентине
5:21
Японские роллы с «сюрпризом»: как не стать жертвой отравления
4:56
Звезда «Маргоши» Мария Берсенева рассекретила имя дочери

Сейчас читают

Военный аналитик Михайлов указал на сигналы окончания спецоперации
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
Ролдугин дал концерт в Минске ко Дню единения народов РФ и Белоруссии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео