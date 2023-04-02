Момент взрыва в кафе Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Татарского, попал на видео

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 403

В кафе в Петербурге произошел взрыв, унесший жизнь человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

В ресторане на Университетской набережной произошло ЧП. Очевидцы услышали громкий хлопок, взрывом выбило стекла в помещении.

По данным 5-tv.ru, есть 16 пострадавших, один человек погиб.

По некоторым данным, которые сообщает Telegram-канал 112, взрыв произошел в тот момент, когда в кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По последним данным, на месте работают 13 бригад скорой помощи. Число пострадавших увеличилось до 17, среди них есть ребенок.

Информация о происшествии уточняется.

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