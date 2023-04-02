Момент взрыва в кафе Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Татарского, попал на видео
В кафе в Петербурге произошел взрыв, унесший жизнь человека
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.
В ресторане на Университетской набережной произошло ЧП. Очевидцы услышали громкий хлопок, взрывом выбило стекла в помещении.
По данным 5-tv.ru, есть 16 пострадавших, один человек погиб.
По некоторым данным, которые сообщает Telegram-канал 112, взрыв произошел в тот момент, когда в кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.
По последним данным, на месте работают 13 бригад скорой помощи. Число пострадавших увеличилось до 17, среди них есть ребенок.
Информация о происшествии уточняется.
- 2 апр
- Очевидец рассказал о гибели военкора Владлена Татарского
- 2 апр
- Прокуратура проводит проверку после взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский
- 2 апр
- После взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский, разыскивают девушку
- 2 апр
- Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Петербурга
Читайте также
62%
0.23 84.11
0.35
Нашли ошибку?