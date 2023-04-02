Денис Пушилин: военкор Владлен Татарский был убит подло
Представитель администрации ДНР выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью военкора Владлена Татарского.
Фото: ВКонтакте / id707451149
Военкор Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский, был большим патриотом Донбасса и России, написал в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Убит подло. <…> Человек с непростой судьбой, Владлен заслужил уважение соратников, потому что жил и работал ради правды и справедливости, ради Победы», — написал политик.
Пушилин добавил, что в ДНР планировали представить военкора к награде — медали «За освобождение Мариуполя». Но после произошедшего Владлена Татарского наградят посмертно.
Взрыв в одном из заведений на набережной северной столицы прогремел 2 апреля. По предварительным данным, пострадали 25 человек, среди них — ребенок. На месте работают медицинские работники и сотрудники петербургской полиции. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео после взрыва в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.
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