Появилось первое видео после взрыва в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, которое было снято сразу после взрыва в кафе на набережной в Петербурге. На кадрах, снятых буквально в первые секунды после ЧП, — гости творческого вечера с военкором Владленом Татарским, которые выбежали после взрыва.

Есть раненые, некоторых пострадавших вынесли из помещения, где раздался взрыв.

По уточненным данным, число пострадавших после взрыва в кафе возросло до 25 человек, 19 госпитализированы. Среди раненых есть несовешеннолетний. Больницы города оказывают всю необходимую помощь.

Сообщается также, что разыскивается девушка, которая предварительно подозревается в организации подрыва Санкт-Петербурского ресторана. Правоохранительные органы совместно с экстренными службами занимаются установкой причин и обстоятельств инцидента.

Ранее 5-tv.ruпубликовал видео момента взрыва в кафе Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Татарского.