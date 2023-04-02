Появилось первое видео после взрыва в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 248

Пострадавшие выбирались из-под завалов, помогали друг другу, вытаскивали раненых.

Фото, видео: ВКонтакте / id707451149; 5-tv.ru

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, которое было снято сразу после взрыва в кафе на набережной в Петербурге. На кадрах, снятых буквально в первые секунды после ЧП, — гости творческого вечера с военкором Владленом Татарским, которые выбежали после взрыва.

Есть раненые, некоторых пострадавших вынесли из помещения, где раздался взрыв.

По уточненным данным, число пострадавших после взрыва в кафе возросло до 25 человек, 19 госпитализированы. Среди раненых есть несовешеннолетний. Больницы города оказывают всю необходимую помощь.

Сообщается также, что разыскивается девушка, которая предварительно подозревается в организации подрыва Санкт-Петербурского ресторана. Правоохранительные органы совместно с экстренными службами занимаются установкой причин и обстоятельств инцидента.

Ранее 5-tv.ruпубликовал видео момента взрыва в кафе Петербурга, где проходил творческий вечер военкора Татарского.

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