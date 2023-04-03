«Грозное оружие»: бойцы ВДВ впервые в истории получили «Солнцепеки»
МО РФ: огнеметные системы «Солнцепек» впервые в истории получил личный состав ВДВ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Боевая техника уже успела зарекомендовать себя в ходе проведения спецоперации.
Впервые в истории Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ личный состав получил тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Передача вооружения состоялась в Саратовской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.
В торжественной церемонии приняли участие начальник службы РХБЗ ВДВ Алексей Гончаров, личный состав соединения, ветераны войск РХБЗ, воспитанники регионального юнармейского движения и другие почетные гости.
«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», — отметил Гончаров.
«Солнцепеки» зарекомендовали себя как эффективное оружие в зоне спецоперации. От них невозможно скрыться даже в окопах и блиндажах.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские десантники перехватывают дроны ВСУ у Днепра.
- 3 апр
- Небесные стражи! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 3 апр
- Над администрацией Артемовска подняли российский флаг
- 2 апр
- «Эпическая катастрофа»: в Конгрессе обнажили роль Байдена в украинском кризисе
- 2 апр
- «Никто из артистов здесь не был»: Джигурда поделился деталями поездки в Донбасс
- 2 апр
- Британцы предрекли танкам Challenger 2 уничтожение на Украине в течение недели
- 2 апр
- Силами ВС РФ за сутки уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ
- 2 апр
- ВС РФ уничтожили три турецких бронетранспортера Кirpi под Донецком
- 2 апр
- «Вой нацистов»: в Госдуме отреагировали на планы Киева переименовать Севастополь
- 2 апр
- Свыше 200 боевиков ВСУ уничтожили российские военные на донецком направлении
- 2 апр
- Украинские боевики обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS
Читайте также
93%
0.23 84.11
0.35
Нашли ошибку?