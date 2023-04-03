«Грозное оружие»: бойцы ВДВ впервые в истории получили «Солнцепеки»

Боевая техника уже успела зарекомендовать себя в ходе проведения спецоперации.

Впервые в истории Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ личный состав получил тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Передача вооружения состоялась в Саратовской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В торжественной церемонии приняли участие начальник службы РХБЗ ВДВ Алексей Гончаров, личный состав соединения, ветераны войск РХБЗ, воспитанники регионального юнармейского движения и другие почетные гости.

«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», — отметил Гончаров.

«Солнцепеки» зарекомендовали себя как эффективное оружие в зоне спецоперации. От них невозможно скрыться даже в окопах и блиндажах.

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