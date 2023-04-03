Число пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге выросло до 33

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 44

В больницах до сих пор остаются 22 человека.

Число пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге выросло до 33

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Количество пострадавших из-за теракта в петербургском ресторане «Стрит фуд бар» выросло до 33 человек, сообщают в пресс-службе Минздрава России. В больницах города до сих пор остаются 22 человека, также известно, что 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек — военный корреспондент и блогер Владлен Татарский.

Взрыв в ресторане прогремел вечером 2 апреля. По имеющейся информации от правоохранительных органов, его мощность составила около 200 грамм тротила. Вечером 3 апреля СК РФ признал взрыв терактом, уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ. В данный момент по уголовному делу задержана подозреваемая Дарья Трепова, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее, 5-tv.ru восстановил всю хронологию трагедии в ресторане Санкт-Петербурга.

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
3 апр
Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского
3 апр
СК РФ признал взрыв в кафе Петербурга терактом
3 апр
Восстановлена хронология взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский
3 апр
«А кто, если не я?» — мать Татарского поделилась воспоминаниями о покойном сыне
3 апр
В Кремле прокомментировали убийство военкора Владлена Татарского
3 апр
«Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ
3 апр
Владлен Татарский: чем был известен погибший военкор из Донбасса
3 апр
НАК: убийство Татарского организовано спецслужбами Украины и агентами из ФБК*
3 апр
Опубликованы кадры задержания подозреваемой Дарьи Треповой в Петербурге
3 апр
«Правдой защищал Родину»: Беглов выразил соболезнования родным Татарского
+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
77.32
0.23 84.11
0.35
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на понедельник, 3 апреля

Последние новости

19:02
«Мне кажется, я не захочу больше в кино»: Лолита о своем актерском дебюте
18:54
Число пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге выросло до 33
18:47
Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского
18:38
Прилучный пообещал выписаться из квартиры бывшей жены после судебного иска
18:17
Что такое мужской климакс и может ли он вызывать бесплодие — ответ врача
18:08
Новые меры поддержки распространят на военнослужащих и семьи погибших в СВО

Сейчас читают

Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия
В Академии военных наук раскрыли, за счет чего ВСУ пытаются удержать фронт
«Пусть искромсают, лишь бы жил»: подруга Костомарова раскритиковала предложения об эвтаназии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео