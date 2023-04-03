Число пострадавших из-за теракта в Санкт-Петербурге выросло до 33
В больницах до сих пор остаются 22 человека.
Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
Количество пострадавших из-за теракта в петербургском ресторане «Стрит фуд бар» выросло до 33 человек, сообщают в пресс-службе Минздрава России. В больницах города до сих пор остаются 22 человека, также известно, что 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек — военный корреспондент и блогер Владлен Татарский.
Взрыв в ресторане прогремел вечером 2 апреля. По имеющейся информации от правоохранительных органов, его мощность составила около 200 грамм тротила. Вечером 3 апреля СК РФ признал взрыв терактом, уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 205 УК РФ. В данный момент по уголовному делу задержана подозреваемая Дарья Трепова, проводятся все необходимые следственные действия.
Ранее, 5-tv.ru восстановил всю хронологию трагедии в ресторане Санкт-Петербурга.
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