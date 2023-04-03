Восстановлена хронология взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

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К настоящему времени известно о задержании подозреваемой в причастности к смерти журналиста.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Новые детали появились в расследовании взрыва в Санкт-Петербурге, при котором погиб известный журналист Владлен Татарский. Следователи задержали подозреваемую в причастности к ЧП. Сейчас Дарью Трепову допрашивают. Во время встречи с журналистом она подарила ему статуэтку, предварительно, с самодельной бомбой. Через несколько минут прогремел мощный взрыв, при котором пострадали 32 человека. Все детали узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

На месте взрыва в петербургском кафе до сих пор работают силовики. Исследуют каждую мелочь, которая может в деталях восстановить вчерашний вечер. Уже известно, что подозреваемая Дарья Трепова задержана, сейчас она находится на допросе.

«С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствием будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Именно эта девушка на записи камер наблюдения идет на творческий вечер Владлена Татарского с коробкой. Через несколько минут случится трагедия. Взрывной волной выбило стекла, искорежило витрины. Татарский погиб на месте. Речь идет о более чем 30 пострадавших.

Взрывное устройство, по предварительным данным, могло быть встроено в гипсовый бюст. Он находился в той самой коробке, которую принесла 26-летняя Дарья Трепова.

«Молодая девушка. Лет 20 плюс, блондинка такая, с симпатичными кудрями. Она была одета в черный тренч. Я обратила на это внимание, потому что это странная история — это вроде бы не зимнее, а в Петербурге вовсю зима», — сказала очевидец взрыва Диана Королева.

Возможно потому, что, по нашей информации, жила девушка в нескольких минутах ходьбы от кафе. Подарок поставили на столе рядом с Татарским. Дарью пригласили сесть рядом. Но та, якобы стесняясь, села в кресло подальше. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Скорые оперативно приехали на место и доставили пострадавших в больницу. Восемь человек на данный момент остаются в тяжелом состоянии.

Уже известно, что, кроме Дарьи Треповой, также допросили и членов ее семьи.

С началом рабочего дня на набережной, где случилась трагедия, открыли движение, тротуар оцеплен. Но это не помешало появиться здесь двум стихийным мемориалам. Петербуржцы приносят фотографии Владлена Татарского, цветы и свечи.

Максим Фомин — уроженец ДНР. В 2014 году он с оружием в руках встал на защиту Родины, воевал под позывным «Профессор». Через пять лет вернулся на фронт уже в статусе независимого журналиста, тогда и взял псевдоним Владлен Татарский. Эксперты считают, что произошедшее можно назвать терактом, спланированной акцией, направленной не только против журналиста. Организаторы осознавали, что в кафе будут находиться и другие люди. По почерку преступление напоминает трагедию, случившуюся с журналисткой Дарьей Дугиной.

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