Задержанную по делу об убийстве Татарского Дарью Трепову доставили в Москву

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 635

На допросе 26-летняя девушка призналась, что именно она принесла начиненную взрывчаткой статуэтку на творческий вечер военкора.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Задержанную по делу об убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову доставили в Москву. Кадры из столичного аэропорта Домодедово оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Подозреваемая в сопровождении силовиков прибыла из Северной столицы спецбортом. Лица девушка старалась не показывать, закрыв маской. Также ее скрывает огромный спортивный костюм с капюшоном.

Известно, что в Басманном суде Москвы 26-летней подозреваемой планируется избрать меру пресечения. На допросе Дарья призналась, что именно она принесла начиненную взрывчаткой статуэтку на творческий вечер военкора. Через несколько минут бомба сдетонировала. Журналист погиб на месте, еще 40 человек получили ранения. Пятеро до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Накануне СКР переквалифицировал дело и признал произошедшее терактом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Дарью Трепову курировали с Запада, а посылку ей доставили также из-за рубежа в Петербург через Москву. Руководство велось удаленно и по данным источника в нем принимали участие IT-специалисты.

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