Мать мужчины, скрывавшего Дарью Трепову, дала комментарий об их связи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 739

Почему обвиняемая в теракте в петербургском кафе решила скрыться у друга своего супруга? Как он может быть с ней связан?

Мать мужчины, скрывавшего Дарью Трепову, дала комментарий об их связи

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Виновница теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, почему-то решила скрыться у друга своего супруга Дмитрия Касинцева. О том, как этот мужчина связан с Дарьей Треповой, удалось узнать РЕН ТВ в беседе с его матерью Мариной Касинцевой.

Дмитрия Рылова, супруга обвиняемой в теракте, связывает с Дмитрием Касинцевым университетская дружба. Они учились на одном курсе и в одном университете, однако второй был отчислен. Но это не повлияло на связь друзей. При этом Рылов никогда в разговоре с матерью не упоминал друзей и, в частности, Дарью.

«Сын никогда не рассказывал про друзей. Я слышала, что он учился, общался с мальчишками, но про Дарью — нет», — рассказала женщина.

Между тем она уточнила, что парни и девушка учились на разные специальности, поэтому до конца непонятно, как они оказались в одной компании.

«Она (Трепова. — Прим. ред.) училась в медицинском. Но Дима (Касинцев. — Прим. ред.) не учился в медицинском», — отметила Марина.

Взрыв в заведении Санкт-Петербурга прогремел 2 апреля. Там военный корреспондент Владлен Татарский проводил творческий вечер. Журналист погиб, число пострадавших, по последним данным, выросло до 43 человек.

Дарье Треповой было предъявлено обвинение по статьям о террористическом акте и незаконном ношении взрывчатых устройств.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что муж Треповой, совершившей теракт в Петербурге, сбежал из России. 

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