Мать мужчины, скрывавшего Дарью Трепову, дала комментарий об их связи
Почему обвиняемая в теракте в петербургском кафе решила скрыться у друга своего супруга? Как он может быть с ней связан?
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Виновница теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, почему-то решила скрыться у друга своего супруга Дмитрия Касинцева. О том, как этот мужчина связан с Дарьей Треповой, удалось узнать РЕН ТВ в беседе с его матерью Мариной Касинцевой.
Дмитрия Рылова, супруга обвиняемой в теракте, связывает с Дмитрием Касинцевым университетская дружба. Они учились на одном курсе и в одном университете, однако второй был отчислен. Но это не повлияло на связь друзей. При этом Рылов никогда в разговоре с матерью не упоминал друзей и, в частности, Дарью.
«Сын никогда не рассказывал про друзей. Я слышала, что он учился, общался с мальчишками, но про Дарью — нет», — рассказала женщина.
Между тем она уточнила, что парни и девушка учились на разные специальности, поэтому до конца непонятно, как они оказались в одной компании.
«Она (Трепова. — Прим. ред.) училась в медицинском. Но Дима (Касинцев. — Прим. ред.) не учился в медицинском», — отметила Марина.
Взрыв в заведении Санкт-Петербурга прогремел 2 апреля. Там военный корреспондент Владлен Татарский проводил творческий вечер. Журналист погиб, число пострадавших, по последним данным, выросло до 43 человек.
Дарье Треповой было предъявлено обвинение по статьям о террористическом акте и незаконном ношении взрывчатых устройств.
Ранее 5-tv.ru стало известно, что муж Треповой, совершившей теракт в Петербурге, сбежал из России.
- 5 апр
- СК может проверить комиков, пошутивших про смерть Татарского
- 5 апр
- От Уссурийска до Петербурга: подробности жизни мужчины, скрывавшего у себя Трепову
- 5 апр
- Супруг задержанной за теракт Дарьи Треповой скрылся в Грузии
- 5 апр
- Захарова указала на роль одиозного сайта «Миротворец» в убийстве Татарского
- 4 апр
- Возле штаб-квартиры НАТО впервые идут протесты против поставок оружия Киеву
- 4 апр
- Стали известны дата и место похорон военкора Владлена Татарского
- 4 апр
- Число пострадавших при теракте в петербургском кафе возросло до 43-х
- 4 апр
- Одно к одному: чем схожи гибель Владлена Татарского и Дарьи Дугиной
- 4 апр
- Суд арестовал Дарью Трепову до 2 июня по делу о теракте в кафе Петербурга
- 4 апр
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил кафе, где был убит военкор Татарский
Читайте также
70%
0.14 87.10
0.38
Нашли ошибку?