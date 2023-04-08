С воинскими почестями: в Москве простились и похоронили Владлена Татарского

Проводить погибшего военкора в последний путь пришло бесчисленное количество людей. О чем они говорили?

Церемония прощания с военкором Владленом Татарским и его похороны завершились в Москве. Проводить блогера в последний путь на Троекуровское кладбище пришло бесчисленное количество людей, рассказал корреспондент 5-tv.ru.

Как россияне простились с Владленом Татарским

Гроб с телом погибшего военкора был закрыт. Во время церемонии он находился в похоронном зале, заставленном букетами, венками и свечами. Выносили гроб под аплодисменты, а земле предали с воинскими почестями. Военнослужащие произвели три залпа в воздух под звуки игры военного оркестра.

Церемония прощания и похороны проходили при усиленных мерах безопасности — въезжающие на Троекуровское кладбище автомобили досматривали с собаками, а шедших к похоронному залу людей просили пройти через рамки металлодетектора.

В последний путь Владлена Татарского провожали родные и друзья, военные и добровольцы, а также гражданские лица и преданные поклонники. Было много молодежи, а также известных в России людей.

Каким запомнят Владлена Татарского

Проститься с военкором пришли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, экс-министр информации ДНР и публицист Даниил Безсонов, бизнесмен Евгений Пригожин, рэпер Аким Апачев и другие. Они давали запоминающиеся комментарии журналистам.

«Да, они его убили. Но тем самым они родили легенду. Теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем. Если раньше у кого-то еще были какие-то иллюзии, то теперь этих иллюзий нет. Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом!» — подчеркнул Аким Апачев и выразил уверенность в победе России.

«Мы сегодня провожаем в последний путь настоящего парня, настоящего сына великой России, который отдал жизнь за будущее страны, за будущее Донбасса <…> Орден мужества, данный ему посмертно, — достойная награда. Он жил честно — как герой. И ушел из жизни как герой», — сказал Леонид Слуцкий.

«Это человек, который давал смысл <…> В мирное время все ребята в форме браво себя ведут, а когда оказываются на передовой — там уже нужны смыслы. Когда инстинкт самосохранения кричит, что тебе тут не нужно быть. Вот поэтому должны быть веские аргументы для того, чтобы оставаться и выполнять боевую задачу», — добавил Даниил Безсонов.

Гибель Владлена Татарского

Военкор Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, погиб 2 апреля. Его жизнь оборвалась из-за взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую блогеру подарила пришедшая на его творческий вечер девушка.

По версии следствия, ей была Дарья Трепова. Подозреваемую оперативно задержали, по решению суда она пробудет под стражей до 2 июня. Вскоре было возбуждено уголовное дело о теракте, а также установлено, что его следы ведут к украинским спецслужбам.