Пригожин оценил численность боевиков ВСУ для контрнаступления

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Пригожин оценил численность боевиков ВСУ для контрнаступления в 200 тысяч

Пригожин оценил численность боевиков ВСУ для контрнаступления

Фото: REUTERS / Alina Yarysh

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Российские бойцы готовы к любым вызовам и будут продолжать защищать мирных граждан Донбасса.

Киевский режим для контрнаступления подготовил порядка двухсот тысяч боевиков, сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. По некоторым другим источникам, отметил он, цифра значительно больше.

«У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя», — сказал он в ходе встречи «Кибер Фронт Z».

К слову, как отмечал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в позиции ожидания. Поэтому наступательные действия, по его словам, могут начаться с мая по октябрь. Связано это с неспособностью поставленной Западом военной техники вести бой и работать на должном уровне при распутице. Поскольку такие условия для нее просто некомфортны.

Экс-подполковник армии США предрек будущее ВСУ

Вместе с тем экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что ВСУ с вероятностью в 100% понесут огромные потери при попытке контрнаступления, поскольку серьезно проигрывают ВС РФ в вооружении. Такого же мнения придерживаются и в США. Там бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор убежден — российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) сожгут танки Leopard и Abrams в случае наступления националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о какой судьбе Украины проболтался президент страныВладимир Зеленский во время визита в Польшу.

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