Подозреваемый в расстреле детей в Казани Галявиев нецензурно послал всех на суде

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 157

В зале идут прения. Возможно, уже сегодня, 10 апреля, вероятному преступнику будет вынесен приговор.

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Нападение на школу в Казани

Ильназ Галявиев, более известный как «казанский стрелок», грязно выругался на всех присутствующих в зале суда. Видео с место событий предоставил источник 5-tv.ru.

На кадрах видно, как 21-летний молодой человек показывает неприличный жест, а после переходит к словесной брани. В Басманном суде Москвы идут прения по делу о расстреле детей в школе Казани. Предположительно, инстанция вынесет приговор Галявиеву уже сегодня, 10 апреля.

Ильназ Галявиев, по версии следствия, устроил бойню в школе Казани 11 мая 2021 года. Именно он, подозревают следователи, мог нагрянуть в родное учебное заведение с оружием и открыть огонь по всем, кто попадался на его пути. Погибли две учительницы и семь школьников, еще 23 человека получили ранения. Общее число потерпевших в тот злополучный день составило 140 человек.

Список обвинений, предъявленных «казанскому стрелку», достаточно широк: его обвиняют в убийствах, покушениях, противоправном изготовлении и хранении взрывчатки и умышленном уничтожении имущества. Экспертиза признала злоумышленника вынимаемым, так что за содеянное ему придется ответить по всей строгости закона.

Ранее 5-tv.ru писал, что гособвинение запросило пожизненный срок для 21-летнего Ильназа Галявиева.

Тема:
Нападение на школу в Казани
29 мар
По всей строгости закона: стрелку из Казани Галявиеву запросили пожизненный срок
9 нояб
Подозреваемому в расстреле детей в гимназии Казани Галявиеву продлили арест
13 янв
Бастрыкин: Галявиев готовился к убийству много месяцев под влиянием субкультур
17 дек
Галявиев дал первый комментарий прессе: «Много что могло меня остановить»
10 дек
СК: Устроивший стрельбу в казанской школе готов предстать перед судом
16 нояб
Обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии Галявиева признали вменяемым
12 окт
Что можно и нельзя делать, если в здание пришел вооруженный человек?
21 июл
Как признание Галявиева невменяемым может повлиять на решение суда по делу о стрельбе
21 июл
В СК опровергли завершение психиатрической экспертизы Галявиева
21 июл
Обвиняемого в стрельбе в казанской школе Галявиева признали невменяемым
+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
82.40
1.73 90.29
2.16
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

11:52
Секретные документы о потерях ВСУ распространялись через Minecraft Discord
11:47
Подозреваемый в расстреле детей в Казани Галявиев нецензурно послал всех на суде
11:38
Девушка на легковушке наехала на дорожное ограждение и перевернулась в Бурятии
11:29
Повар ресторана со звездами Michelin начал готовить еду для защитников Донбасса
11:11
Главу Европейского совета Мишеля обвинили в больших тратах на поездки
10:57
Какие страны пострадают из-за подъема воды в океане? Ответ климатолога

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
«Ем, пью, вкалываю»: Анита Цой рассказала, как поддерживает свое здоровье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2