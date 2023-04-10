Подозреваемый в расстреле детей в Казани Галявиев нецензурно послал всех на суде
В зале идут прения. Возможно, уже сегодня, 10 апреля, вероятному преступнику будет вынесен приговор.
Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru
Ильназ Галявиев, более известный как «казанский стрелок», грязно выругался на всех присутствующих в зале суда. Видео с место событий предоставил источник 5-tv.ru.
На кадрах видно, как 21-летний молодой человек показывает неприличный жест, а после переходит к словесной брани. В Басманном суде Москвы идут прения по делу о расстреле детей в школе Казани. Предположительно, инстанция вынесет приговор Галявиеву уже сегодня, 10 апреля.
Ильназ Галявиев, по версии следствия, устроил бойню в школе Казани 11 мая 2021 года. Именно он, подозревают следователи, мог нагрянуть в родное учебное заведение с оружием и открыть огонь по всем, кто попадался на его пути. Погибли две учительницы и семь школьников, еще 23 человека получили ранения. Общее число потерпевших в тот злополучный день составило 140 человек.
Список обвинений, предъявленных «казанскому стрелку», достаточно широк: его обвиняют в убийствах, покушениях, противоправном изготовлении и хранении взрывчатки и умышленном уничтожении имущества. Экспертиза признала злоумышленника вынимаемым, так что за содеянное ему придется ответить по всей строгости закона.
Ранее 5-tv.ru писал, что гособвинение запросило пожизненный срок для 21-летнего Ильназа Галявиева.
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