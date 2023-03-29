По всей строгости закона: стрелку из Казани Галявиеву запросили пожизненный срок

Экспертиза признала 21-летнего обвиняемого вменяемым, поэтому отвечать за содеянное ему придется полностью.

Гособвинение запросило пожизненный срок для 21-летнего Ильназа Галявиева, который два года назад устроил бойню в школе Казани. Ему предъявлен целый список обвинений: убийства, покушения, незаконное изготовление и хранение взрывчатки, а также умышленное уничтожение имущества.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года. Галявиев утром пришел с ружьем в родную гимназию, из которой его отчислили за неуспеваемость, и стал стрелять по всем подряд, кто попадался на пути. Погибли две учительницы и семеро подростков, еще 23 человека получили ранения. Всего потерпевшими по делу проходят 140 человек.

Вину Галявиев полностью признал. Экспертиза показала, что он вменяемый, поэтому отвечать будет по всей строгости закона.