По всей строгости закона: стрелку из Казани Галявиеву запросили пожизненный срок
Гособвинение запросило пожизненный срок для стрелявшего в школе Казани Галявиева
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
Экспертиза признала 21-летнего обвиняемого вменяемым, поэтому отвечать за содеянное ему придется полностью.
Гособвинение запросило пожизненный срок для 21-летнего Ильназа Галявиева, который два года назад устроил бойню в школе Казани. Ему предъявлен целый список обвинений: убийства, покушения, незаконное изготовление и хранение взрывчатки, а также умышленное уничтожение имущества.
Трагедия произошла 11 мая 2021 года. Галявиев утром пришел с ружьем в родную гимназию, из которой его отчислили за неуспеваемость, и стал стрелять по всем подряд, кто попадался на пути. Погибли две учительницы и семеро подростков, еще 23 человека получили ранения. Всего потерпевшими по делу проходят 140 человек.
Вину Галявиев полностью признал. Экспертиза показала, что он вменяемый, поэтому отвечать будет по всей строгости закона.
- 9 нояб
- Подозреваемому в расстреле детей в гимназии Казани Галявиеву продлили арест
- 13 янв
- Бастрыкин: Галявиев готовился к убийству много месяцев под влиянием субкультур
- 17 дек
- Галявиев дал первый комментарий прессе: «Много что могло меня остановить»
- 10 дек
- СК: Устроивший стрельбу в казанской школе готов предстать перед судом
- 16 нояб
- Обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии Галявиева признали вменяемым
- 12 окт
- Что можно и нельзя делать, если в здание пришел вооруженный человек?
- 21 июл
- Как признание Галявиева невменяемым может повлиять на решение суда по делу о стрельбе
- 21 июл
- В СК опровергли завершение психиатрической экспертизы Галявиева
- 21 июл
- Обвиняемого в стрельбе в казанской школе Галявиева признали невменяемым
- 9 июл
- Охранная компания назвала надежными замки школы в Казани, где произошла стрельба
Читайте также
93%
0.39 83.49
0.71
Нашли ошибку?