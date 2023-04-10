Миноброны РФ: с подконтрольных Киеву территорий возвращены 106 российских пленных
Вызволенные солдаты будут доставлены в Москву для прохождения медицинского лечения и психологической реабилитации.
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
В результате переговорного процесса российской и украинской стороны из плена с подконтрольных киевскому режиму территорий были возвращены 106 солдат ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — прокомментировали в ведомстве.
В сообщении военного министерства отметили, что освобожденные российские военнослужащие будут перенаправлены в Москву с помощью военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице бойцы пройдут лечение и необходимую реабилитацию, им будет оказана не только медицинская, но и психологическая помощь. С бывшими пленными будут работать врачи учреждений Минобороны РФ.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ уничтожили 14 украинских боевиков, сдавшихся в плен.
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