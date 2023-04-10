Миноброны РФ: с подконтрольных Киеву территорий возвращены 106 российских пленных

В результате переговорного процесса российской и украинской стороны из плена с подконтрольных киевскому режиму территорий были возвращены 106 солдат ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — прокомментировали в ведомстве.

В сообщении военного министерства отметили, что освобожденные российские военнослужащие будут перенаправлены в Москву с помощью военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице бойцы пройдут лечение и необходимую реабилитацию, им будет оказана не только медицинская, но и психологическая помощь. С бывшими пленными будут работать врачи учреждений Минобороны РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ уничтожили 14 украинских боевиков, сдавшихся в плен.