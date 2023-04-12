Вооружен до зубов: боевая работа бронепоезда в зоне СВО попала на видео

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 107

Минобороны РФ показало кадры боевой работы бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Специальный поезд железнодорожных войск предназначен для технической разведки, разминирования и восстановления железнодорожных путей.

Кадры боевой работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации опубликовало Минобороны РФ.

Бронепоезд вооружен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования и восстановления железнодорожных путей.

«Основные задачи специального поезда — это сопровождение воинских грузов, пассажирских поездов. Это может быть гражданское население, которое эвакуируется с территории, которая находится на линии боевого соприкосновения… Бронепоезд прикрывает обычные поезда — идет первым, проводит техническую разведку железнодорожного участка, а личный состав в случае нападения диверсионно-разведывательной группы отражает атаку», — рассказал начштаба специального поезда «Волга» с позывным «Прорыв».

Бронепоезд «Волга» вооружен, что называется, до зубов. На платформах состава размещены вооружение, техника и огневые средства, а также укрытия для ведения стрельбы и отражения нападения противника.

В арсенале поезда имеется спаренная 23-миллиметровая пушка, а также две зенитных установки, которые могут работать и по воздушным, и по наземным целям, в том числе уничтожать бронетехнику. Легкая добыча для них — разведывательные и боевые дроны.

К слову, бронепоезд и сам оснащен квадрокоптером, который поднимается со специальной платформы и осматривает окрестности на сотни метров вокруг, выявляя подозрительные машины, сооружения и скопления людей.

В голове состава — платформа со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат радиоуправляемые взрыватели. Также платформа нагружена стройматериалами, рельсами и шпалами на случай ремонта путей. При необходимости личный состав поезда может восстановить до 100 метров железной дороги.

Еще одна особенность бронепоезда в том, что тепловоз в нем находится в середине состава — для безопасности. Управлять поездом помогают сразу два наблюдателя, которые моментально реагируют на любые изменения обстановки и дают команды машинисту — ускориться или притормозить.

Бронепоезд по ходу движения останавливается перед мостами и путепроводами, где бойцы минно-подрывного взвода обследуют пути и сооружения. Для поиска взрывных устройств они используют щупы, так как металлоискатели здесь бесполезны. Саперы проверяют не только полотно, но и пространство под путями, а также опоры мостов и перекрытий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что созданный бойцами-железнодорожниками группировки «Отважные» Центрального военного округа бронепоезд «Енисей» прибыл на помощь Донбассу.

Тема:
Спецоперация
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