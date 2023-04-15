Холода покинули края: в каких регионах России наступила весна
Гидрометцентр: в европейскую часть России пришла весенняя погода
Фото: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod
Температура на улице соответствует всем нормам. Ждать ли еще погодных аномалий?
В европейской части России наступила весенняя погода. Прежде теплая температура была только на Урале и в Поволжье. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ и заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в интервью изданию URA.RU.
В настоящий момент воздух в Москве прогрелся до +18 градусов. Столбик термометра дошел до нормы, характерной для 9 мая. Температура опередила свое развитие почти на месяц, а если точнее, то более чем на три недели.
Сейчас жители центральных регионов России страдают от резкого снижения температуры, отмечает Вильфанд. Однако это ничто иное как «пасхальные заморозки». Синоптики сообщают, что после православного праздника арктический антициклон покинет края, уводя за собой отголоски зимы.
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