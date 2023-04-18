Появились кадры работы мотострелков ВС РФ под Угледаром
Бойцы успешно выполнили поставленную задачу без потерь.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Появились несколько эксклюзивных кадров с передовой. На видео, которое сняли сами военные, работа боевой машины пехоты под Угледаром. Экипаж продвигается вперед и видит перед собой цель. Мотострелки открывают огонь из пушки.
Военнослужащим удалось успешно выполнить боевую задачу без потерь.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
- 18 апр
- Российская армия отбила попытку контрнаступления ВСУ под Угледаром
- 18 апр
- Как бойцы батальона «Барс-12» работают в районе Белогоровки: видео с передовой
- 18 апр
- Появилось видео визита Путина в ЛНР и Херсонскую область
- 18 апр
- «Титаническая бомба»: ВСУ встретят неминуемую гибель в случае контрнаступления
- 18 апр
- Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР
- 18 апр
- Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении
- 18 апр
- ВС РФ нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ при помощи РСЗО «Град» и «Ураган»
- 18 апр
- Как работает «Солнцепек»: лучшее видео из зоны СВО
- 18 апр
- Актер Егор Бероев стал гостем на свадьбе в Мариуполе
- 17 апр
- В США оценили последствия вторжения американской и польской армии на Украину
Читайте также
75%
0.13 89.66
-0.50
Нашли ошибку?