Не признают реальности: в США назвали пропагандой обстрел ВСУ украинских городов
NYT назвала слова украинцев про обстрелы ВСУ своих же городов российской пропагандой
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
За океаном прекрасно понимают происходящие события, но до последнего стараются убедить своих граждан в некой виновности России.
Журналисты американской газеты The New York Times назвали слова украинцев про обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) своих же городов российской пропагандой. Якобы жители подконтрольной Киеву Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) тем самым ставят в тупик чиновников и правоохранительные органы.
Журналисты в материале провели диалоги с людьми, высказавшими подобное мнение, и были вынуждены согласиться с тем, что местные граждане проявляют лояльность к РФ в связи со множеством родственников и друзей на территории страны. Но их слова они назвали копированием строчек из российской пропаганды.
«Мы проиграли информационную войну в 2014 году», — приводятся в статье слова украинского полицейского по фамилии Кирдяпкин, несущего службу в Константиновке.
Кроме того, полицейский рассказал изданию, что летом 2022 года он задержал пятерых местных жителей, которые якобы предоставили информацию об объектах ВСУ в городе российским военным. Среди них оказались: инженер, молодая девушка, 50-летняя женщина-водитель такси, мужчина 30 лет и местный житель, стоящий на учете в психиатрической лечебнице.
«Я надеялась, что так в моей стране что-то изменится к лучшему», — процитировало слова женщины на допросе издание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Запорожской области спасаются от обстрелов ВСУ.
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