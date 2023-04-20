За океаном прекрасно понимают происходящие события, но до последнего стараются убедить своих граждан в некой виновности России.

Журналисты американской газеты The New York Times назвали слова украинцев про обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) своих же городов российской пропагандой. Якобы жители подконтрольной Киеву Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) тем самым ставят в тупик чиновников и правоохранительные органы.

Журналисты в материале провели диалоги с людьми, высказавшими подобное мнение, и были вынуждены согласиться с тем, что местные граждане проявляют лояльность к РФ в связи со множеством родственников и друзей на территории страны. Но их слова они назвали копированием строчек из российской пропаганды.

«Мы проиграли информационную войну в 2014 году», — приводятся в статье слова украинского полицейского по фамилии Кирдяпкин, несущего службу в Константиновке.

Кроме того, полицейский рассказал изданию, что летом 2022 года он задержал пятерых местных жителей, которые якобы предоставили информацию об объектах ВСУ в городе российским военным. Среди них оказались: инженер, молодая девушка, 50-летняя женщина-водитель такси, мужчина 30 лет и местный житель, стоящий на учете в психиатрической лечебнице.

«Я надеялась, что так в моей стране что-то изменится к лучшему», — процитировало слова женщины на допросе издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Запорожской области спасаются от обстрелов ВСУ.