Заключающий этап: почему Йенс Столтенберг оказался в Киеве?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Пресс-служба НАТО подтвердила визит генсека Столтенберга в Киев

Заключающий этап: почему Йенс Столтенберг оказался в Киеве?

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Тема:
Спецоперация

Главе Альянса предстоит обсудить ряд важных вопросов по Незалежной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг действительно прибыл на Украину с визитом. Информация об этом заявили в украинских СМИ со ссылкой на пресс-службу североатлантического альянса. В том числе опубликована фотография, где политический деятель стоит рядом с украинскими националистами.

«Генеральный секретарь НАТО находится на Украине. Мы распространим дополнительную информацию, как только будет возможно», — заявили в пресс-службе организации.

Как отметил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, посещение Киева со стороны Столтенберга является заключающим этапом в подготовке к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ 21 апреля. Генсек НАТО поднимет темы о военной помощи Незалежной в преддверии будущего контрнаступления украинской армии.

Известно, что завтра Столтенберг должен прибыть в Рамштайн и сделать заявление для журналистов. Исходя из этого, его посещение Украины будет недолгим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чехии назвали условие для рассмотрения заявки Украины на вступление в НАТО.

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