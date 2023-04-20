Заключающий этап: почему Йенс Столтенберг оказался в Киеве?
Пресс-служба НАТО подтвердила визит генсека Столтенберга в Киев
Фото: Reuters / Gleb Garanich
Главе Альянса предстоит обсудить ряд важных вопросов по Незалежной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг действительно прибыл на Украину с визитом. Информация об этом заявили в украинских СМИ со ссылкой на пресс-службу североатлантического альянса. В том числе опубликована фотография, где политический деятель стоит рядом с украинскими националистами.
«Генеральный секретарь НАТО находится на Украине. Мы распространим дополнительную информацию, как только будет возможно», — заявили в пресс-службе организации.
Как отметил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, посещение Киева со стороны Столтенберга является заключающим этапом в подготовке к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в ФРГ 21 апреля. Генсек НАТО поднимет темы о военной помощи Незалежной в преддверии будущего контрнаступления украинской армии.
Известно, что завтра Столтенберг должен прибыть в Рамштайн и сделать заявление для журналистов. Исходя из этого, его посещение Украины будет недолгим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чехии назвали условие для рассмотрения заявки Украины на вступление в НАТО.
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