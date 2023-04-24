Привет из космоса: жители Москвы и Петербурга показали уникальное северное сияние

Эфирная новость 90

Северное сияние возникло в небе над Петербургом и Москвой из-за магнитной бури

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Романов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Небо окрасилось в нежно-розовые и насыщенно изумрудные цвета.

Привет из космоса поймали ночью жители Петербурга и Москвы. В ночном небе внезапно появилось северное сияние. Яркое представление устроил солнечный ветер. Цветные всполохи от нежно-розового до насыщенного изумрудного возникли из-за мощной магнитной бури.

Специалисты оценили ее в четыре балла из пяти. Считается, что такие вспышки плохо влияют на технику. Но для охотников за Авророй все это мелочи. Главное, что за редкими кадрами не пришлось ехать в Заполярье.

И еще одно необычное явление можно было увидеть в ясном небе. Рядом с полумесяцем зависла яркая точка. Венера минувшей ночью максимально сблизилась с Луной.

Тема:
Погода
24 апр
На севере и в центральной части России можно было увидеть северное сияние
24 апр
Российские ученые зафиксировали мощную магнитную бурю
23 апр
Заморозки или жара? Какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
22 апр
Вильфанд: москвичей ждет самый теплый понедельник апреля
21 апр
Новое испытание: на Турцию обрушился мощный ураган, один человек погиб
21 апр
Словно Сайлент Хилл: Екатеринбург окутал густой туман
21 апр
Родион Ледолом: что можно и нельзя делать 21 апреля
18 апр
Гидрометцентр РФ: в столицах начинается настоящий май, а в Сибирь вернется зима
15 апр
Холода покинули края: в каких регионах России наступила весна
14 апр
Россиян предупредили о внезапных «пасхальных» заморозках
+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на понедельник, 24 ...

Последние новости

13:41
Проезд на красный закончился травмами для девушек на электросамокате в Петербурге
13:38
Жадность или хитрость? Зеленский был «приживалкой» в доме Киркорова полгода
13:17
Украинских беженцев выселят из отелей Кипра перед летним сезоном
13:09
Умер художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров
13:05
«Он — взрослый человек»: Песков подтвердил участие своего сына Николая в СВО
13:00
В отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева возбудили уголовное дело

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
«Я испугался. Очень»: Алексей Чадов чуть не погиб на съемках фильма
Бузова проиграла суд по делу о неуплате коммунальных платежей
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео