Привет из космоса: жители Москвы и Петербурга показали уникальное северное сияние
Северное сияние возникло в небе над Петербургом и Москвой из-за магнитной бури
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Романов; 5-tv.ru
Небо окрасилось в нежно-розовые и насыщенно изумрудные цвета.
Привет из космоса поймали ночью жители Петербурга и Москвы. В ночном небе внезапно появилось северное сияние. Яркое представление устроил солнечный ветер. Цветные всполохи от нежно-розового до насыщенного изумрудного возникли из-за мощной магнитной бури.
Специалисты оценили ее в четыре балла из пяти. Считается, что такие вспышки плохо влияют на технику. Но для охотников за Авророй все это мелочи. Главное, что за редкими кадрами не пришлось ехать в Заполярье.
И еще одно необычное явление можно было увидеть в ясном небе. Рядом с полумесяцем зависла яркая точка. Венера минувшей ночью максимально сблизилась с Луной.
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