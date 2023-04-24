Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие участникам СВО

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Глава государства провел рабочую встречу с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Владимир Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие всех участников спецоперации. Речь об этом шла на сегодняшней встрече президента с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Он представил доклад рабочей группы по вопросам СВО.

По словам Турчака, сейчас мобилизованные и добровольцы получают по 195 тысяч рублей, где бы они не находились — в том числе в тылу. А контрактники — только если они непосредственно на передовой.

«Есть положительный момент — сегодня денежное довольствие бойцов на передовой практически выравнено…» — сказал первый зампред Совфеда.

«Не совсем», — отметил президент.

«Как раз в этом предложение и заключается. В положении мобилизованных контрактников и добровольцев остаются диспропорции», — добавил Андрей Турчак.

«Безусловно, нужно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине. Вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства», — подчеркнул Владимир Путин.

Андрей Турчак также предложил президенту ввести единый стандарт мер поддержки семей бойцов спецоперации. Сейчас все регионы выплачивают такую помощь, но она разная и зависит от возможностей местных бюджетов.

Тема:
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