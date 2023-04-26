«Это немыслимо»: к каким последствиям приведет выдвижение Байдена на второй срок

Эфирная новость 16

Президенту США уже 80 лет и многие считают, что он не справляется со своими обязанностями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента США 2024

Джо Байден официально объявил о том, что будет переизбираться на пост президента США. Это очень обрадовало его соратницу Камалу Харрис, которая пойдет на второй срок вместе с ним, и очень огорчило всех остальных присутствующих в стране. Да и в мире.

Байдену уже 80 и многие считают, что уже сейчас он не справляется не только с лестницами, но с происходящим вокруг себя. Даже мемы успели появиться.

Не меньше вопросов и к напарнице Байдена на выборах — Камале Харрис, ее называют худшим вице-президентом в американской истории.

Смысловую точку в выдвижении Байдена на второй срок поставили с помощью нейросети. Она наглядно показала, как будет выглядеть нынешний хозяин Белого дома в 2035 году, если будет претендовать на пост президента. Ему будет всего 92. Смотрите подробности в репортаже.

Тема:
Выборы президента США 2024
25 апр
Захарова отреагировала на планы Байдена баллотироваться на второй срок
24 апр
Справедливое возмездие: попытки посадить Трампа лишь помогают его предвыборной кампании
23 апр
Байдена призвали признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами
22 апр
Дональд Трамп обошел Рона Десантиса в гонке за лидерство среди республиканцев
21 апр
«Кто за это будет платить»: сможет ли Кеннеди-младший потеснить Байдена
17 апр
Новый поворот: утечка секретных документов Пентагона была в планах США
10 апр
Шансы есть: как дело против Трампа может сделать его вновь хозяином Белого дома
7 апр
Слон среди слонов: зачем Трамп нужен на выборах в США
6 апр
Племянник Кеннеди намерен баллотироваться на пост президента США: каковы шансы
5 апр
Трамплин по-американски: разрушит ли возможный тюремный срок жизнь Трампа
+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

4:04
В посольстве РФ заявили, что Запад отвел Украине роль радиоактивного могильника
3:43
«Это немыслимо»: к каким последствиям приведет выдвижение Байдена на второй срок
3:20
Защита от протечек: стоит ли экономить на ФУМ-ленте для труб
3:18
Может полакомиться фастфудом: как Утяшевой удалось сбросить 32 килограмма
3:15
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля
3:02
Фомаида Медуница 26 апреля: что можно и нельзя делать

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео