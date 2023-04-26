«Это немыслимо»: к каким последствиям приведет выдвижение Байдена на второй срок
Президенту США уже 80 лет и многие считают, что он не справляется со своими обязанностями.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru
Джо Байден официально объявил о том, что будет переизбираться на пост президента США. Это очень обрадовало его соратницу Камалу Харрис, которая пойдет на второй срок вместе с ним, и очень огорчило всех остальных присутствующих в стране. Да и в мире.
Байдену уже 80 и многие считают, что уже сейчас он не справляется не только с лестницами, но с происходящим вокруг себя. Даже мемы успели появиться.
Не меньше вопросов и к напарнице Байдена на выборах — Камале Харрис, ее называют худшим вице-президентом в американской истории.
Смысловую точку в выдвижении Байдена на второй срок поставили с помощью нейросети. Она наглядно показала, как будет выглядеть нынешний хозяин Белого дома в 2035 году, если будет претендовать на пост президента. Ему будет всего 92. Смотрите подробности в репортаже.
- 25 апр
- Захарова отреагировала на планы Байдена баллотироваться на второй срок
- 24 апр
- Справедливое возмездие: попытки посадить Трампа лишь помогают его предвыборной кампании
- 23 апр
- Байдена призвали признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами
- 22 апр
- Дональд Трамп обошел Рона Десантиса в гонке за лидерство среди республиканцев
- 21 апр
- «Кто за это будет платить»: сможет ли Кеннеди-младший потеснить Байдена
- 17 апр
- Новый поворот: утечка секретных документов Пентагона была в планах США
- 10 апр
- Шансы есть: как дело против Трампа может сделать его вновь хозяином Белого дома
- 7 апр
- Слон среди слонов: зачем Трамп нужен на выборах в США
- 6 апр
- Племянник Кеннеди намерен баллотироваться на пост президента США: каковы шансы
- 5 апр
- Трамплин по-американски: разрушит ли возможный тюремный срок жизнь Трампа
Читайте также
82%
0.28 90.03
0.57
Нашли ошибку?