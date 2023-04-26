«Это немыслимо»: к каким последствиям приведет выдвижение Байдена на второй срок

Джо Байден официально объявил о том, что будет переизбираться на пост президента США. Это очень обрадовало его соратницу Камалу Харрис, которая пойдет на второй срок вместе с ним, и очень огорчило всех остальных присутствующих в стране. Да и в мире.

Байдену уже 80 и многие считают, что уже сейчас он не справляется не только с лестницами, но с происходящим вокруг себя. Даже мемы успели появиться.

Не меньше вопросов и к напарнице Байдена на выборах — Камале Харрис, ее называют худшим вице-президентом в американской истории.

Смысловую точку в выдвижении Байдена на второй срок поставили с помощью нейросети. Она наглядно показала, как будет выглядеть нынешний хозяин Белого дома в 2035 году, если будет претендовать на пост президента. Ему будет всего 92. Смотрите подробности в репортаже.