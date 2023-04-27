На Пятом канале акция «День добрых дел» для Даниила Костецкого

ПОЖЕРТВОВАТЬ

На Пятом канале День Добрых дел, и сегодня нашу с вами помощь очень ждет 14-летний Даниил. У подростка тяжелейшее заболевание — шунтозависимая гидроцефалия.

Мальчика мучают головные боли, тошнота, он не может передвигаться. После сильнейшего приступа ребенок прикован к больничной койке. Зрители Пятого канала уже помогали Дане в прошлом году. Тогда болезнь отступила. Но мальчик растет, и ему вновь необходима серия сложных нейрохирургических операций. На это нужна крупная сумма — около двух миллионов рублей.

Помочь вновь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 7511 с суммой пожертвования. Или навести камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

Он снова в больничной палате. Снова надо неподвижно лежать, глотать таблетки и следить буквально за каждым покашливанием. Сложная система, которая откачивает лишнюю жидкость из головы Дани, может дать сбой.

«Причины разные, начинают отказывать одна часть или несколько частей системы. Она состоит из множества частей. Клапана, катетера и каждая может перестать в любой момент работать», — поделилась Анна Воловенко, мама Даниила.

Всему виной шунтозависимая гидроцефалия. О диагнозе узнали, когда мальчику было четыре месяца. Роды протекали тяжело — гипоксия, перелом плеча, реанимация. Он появился на свет 08.08.08. Но удача, почему-то отвернулась. Сейчас Даниилу 14, и он только что перенес очередную операцию.

«Головные боли, тошноты, рвоты, невозможность передвигаться и так далее, и как раз он поступил к нам с осложнением, у него перестал работать катетер, и первая операция заключалась в том, что мы убрали старый катетер и поставили новый», — рассказал Дмитрий Зиненко, заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

На некоторое время после таких вмешательств ему становится легче, он возвращается в школу. Даже несмотря на то, что так много времени проводит в больнице — хорошо учится, есть и любимые предметы.

«Информатика и физика среди уроков. Учусь я нормально, поспеваю за всеми, за одноклассниками», — делится Даниил.

Недавно взахлеб прочитал три тома Горького. Но вообще Даня хочет стать врачом, чтобы помогать другим людям. А сейчас важно помочь ему. Из-за скачка роста шунт в голове стал подвижен. Это смертельно опасно. Недавнее кровоизлияние в мозг и образование тромба — крайне тревожный сигнал.

«Сказать, что будет завтра, тут никто не может, к сожалению. Увы. Всегда все идет как-то на часы», — говорит мама мальчика.

Необходима целая серия нейрохирургических операций. Новое шунтирование, чтобы контролировать водянку. На это надо почти два миллиона рублей. Таких денег у семьи нет.

«Я уверена, что нам помогут. И зрители, которые нас смотрят, медперсонал великолепный. Имея возможность получить эту систему — им только старт нужен. Я верю, в то, что мир не без добрых людей», — сказала мама Даниила Анна.

Дане уже помогали зрители «Пятого канала». И он, и его семья безмерно благодарны. Но надо снова протянуть им руку помощи. Чтобы прошли головные боли, чтобы не бояться малейшего резкого движения. И чтобы закончить учебный год не в больнице, а за школьной партой.

И еще раз — чтобы помочь Даниилу, отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511. Большое вам спасибо!