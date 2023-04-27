Марафон желаний завершен: как и за что задержали Елену Блиновскую

Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Марафон желаний знаменитого блогера завершился на границе с Белоруссией. Тренер личностного роста пыталась сбежать из России, предварительно пеперписав свои роскошные квартиры и особняки и люксовые машины на родственников. Как Блиновская дробила бизнес и тратила миллионы, расскажет корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

Задержание Елены Блиновской в Смоленской области

В пыли на обочине дороги, замученная, в тапочках и в куртке, которая явно больше на несколько размеров. Так задерживали блогера-миллионника Елену Блиновскую на границе с Белоруссией.

«Пограничным управлением по Смоленской области были задержаны три гражданина Российской Федерации. Блиновская Елена Олеговна, по поручению Следственного комитета РФ, в 07:05 27 апреля 2023 года», — объявили при задержании.

Эти слова Елена Блиновская сказала перед очередным мероприятием: «Что это со мной произойдет, я бы не поверила ни за что».

Но вероятно сейчас она тоже не может поверить в происходящее. В отношении организатора тренингов личностного роста возбуждены уголовные дела, а она сама в ближайшее время окажется на допросе в Следственном комитете.

По адресам коуча сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски. А ведь еще вчера Блиновская выступала на арене московского стадиона перед многотысячной аудиторией.

«Я думаю, что это место будет заслуживать аплодисментов. Потому что этот зал продался ровно за сутки», — говорила она.

Чем занималась интернет-звезда

Блиновская родилась в небольшом поселке Кировской области, когда-то работала бухгалтером. Вместе с мужем открыла небольшой бизнес по продаже свадебных платьев. А сейчас называется себя коучем и специалистом по исполнению желаний. Собирает стадионы поклонников и зарабатывает миллиарды рублей. В гараже — автопарк люксовых авто и байков. Известно, что тренер владеет огромным количеством элитной недвижимости. Все это Блиновская заработала на марафонах. Она не скрывает, что может позволить себе многое.

Так, свой 40-й день рождения отметила с большим размахом — пригласила топовых российских звезд. И даже похвасталась в соцсетях, что потратила на праздник 16 миллионов.

На своих тренингах Блиновская обещала раскрыть секреты успеха. Якобы после прохождения марафона и личная жизнь наладится, и в финансовом плане все будет в порядке. Стоимость марафонов доходила до 50 с лишним тысяч рублей. Сколько на самом деле зарабатывала Блиновская, сейчас разбираются следователи.

«По данным следствия, Блиновская оказывала информационные услуги, занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, блогер-миллионник использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не заплатила налогов почти на миллиард рублей.

«В результате преступных действия не уплачены налоги на более 918 миллионов рублей. Часть незаконно полученного в результате уклонения от уплаты налогов в сумме более 43 миллионов рублей она легализовала путем совершения финансовых операций», –рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Что грозит блогеру

В ближайшее время Елену Блиновскую доставят в Следственный комитет. Ее подозревают в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса: «Уклонение от уплаты налогов» и «Отмывание денежных средств».

Коучу может грозить до пяти лет лишения свободы. Кроме того, сегодня следствие определится с мерой пресечения для блогера.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.