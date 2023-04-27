В Испании от аномальной жары лошадь погибла посреди улицы
Люди пытались отпоить животное водой. Но обезвоживание на фоне 30-градусной жары одолело несчастную лошадь.
Фото, видео: Kai FORSTERLING / ТАСС; 5-tv.ru
Аномальная жара накрыла Испанию — уже больше плюс 30, дойдет до 40 к концу недели. Власти ограничивают использование воды для сельского хозяйства и промышленности, готовясь к усилению засухи, и продумывают, как уберечь жителей от зноя.
А пока люди стараются держаться в тени и пить больше жидкости, которая сейчас жизненно необходима. В Севилье из-за жары лошадь упала в обморок посреди улицы. Кучер и прохожие пытались поить ее и обливать водой. Но, к сожалению, животное погибло от обезвоживания.
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