Международная патриотическая акция «Диктант победы» проходит в пятый раз

Россияне пишут «Диктант Победы». Так называется международная историческая акция, которая уже в пятый раз проводится в преддверии 9 Мая. В этом году организаторы сделали акцент на вопросы о Сталинградской и Курской битвах, освобождении Донбасса от фашистов и прорыве блокады Ленинграда. Также среди тем диктанта — Нюрнбергский процесс.

Акция проходит во всех регионах России и в 40 странах. Всего работают 22 тысячи площадок. Главная располагается в Музее Победы на Поклонной горе.

«Диктант Победы и участие в этой историко-патриотической акции является настоящим гражданским поступком и одновременно достойным способом отдать дань памяти и уважения нашим отцам и дедам», — отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В акции может принять участие любой желающий в любой точке мира. Для этого доступна онлайн-версия диктанта. Абитуриенты, которые на все вопросы ответили правильно, получат преимущество при поступлении в вузы.