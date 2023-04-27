Муж Блиновской отказался давать комментарии прессе после допроса

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 184

Королеву марафонов задержали утром 27 апреля при попытке уехать в Белоруссию на Maybach.

Фото, видео: Instagram* / elena_blinovskaya; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Муж блогера Елены Блиновской отказался давать комментарии прессе, когда вышел из здания Следственного комитета, где допросили королеву марафонов. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Уточняется, что на кадрах запечатлены муж Елены Блиновской и его адвокат. Алексей Блиновский покинул здание СК после нескольких часов допроса.

По информации 5-tv.ru, статус супруга Блиновской не поменялся — по делу о неуплате налогов и отмывании денег он проходит в качестве свидетеля.

Известно, что незадолго до задержания знаменитой супруги мужчина запустил ликвидацию одной из своих фирм.

Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов утром 27 апреля. По версии следствия, у королевы марафонов накопился долг по налогам в размере 918 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с допроса Блиновской в Следственном комитете.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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