Муж Блиновской отказался давать комментарии прессе после допроса
Королеву марафонов задержали утром 27 апреля при попытке уехать в Белоруссию на Maybach.
Фото, видео: Instagram* / elena_blinovskaya; 5-tv.ru
Муж блогера Елены Блиновской отказался давать комментарии прессе, когда вышел из здания Следственного комитета, где допросили королеву марафонов. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
Уточняется, что на кадрах запечатлены муж Елены Блиновской и его адвокат. Алексей Блиновский покинул здание СК после нескольких часов допроса.
По информации 5-tv.ru, статус супруга Блиновской не поменялся — по делу о неуплате налогов и отмывании денег он проходит в качестве свидетеля.
Известно, что незадолго до задержания знаменитой супруги мужчина запустил ликвидацию одной из своих фирм.
Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов утром 27 апреля. По версии следствия, у королевы марафонов накопился долг по налогам в размере 918 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с допроса Блиновской в Следственном комитете.
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