Муж Блиновской отказался давать комментарии прессе после допроса

Муж блогера Елены Блиновской отказался давать комментарии прессе, когда вышел из здания Следственного комитета, где допросили королеву марафонов. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Уточняется, что на кадрах запечатлены муж Елены Блиновской и его адвокат. Алексей Блиновский покинул здание СК после нескольких часов допроса.

По информации 5-tv.ru, статус супруга Блиновской не поменялся — по делу о неуплате налогов и отмывании денег он проходит в качестве свидетеля.

Известно, что незадолго до задержания знаменитой супруги мужчина запустил ликвидацию одной из своих фирм.

Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов утром 27 апреля. По версии следствия, у королевы марафонов накопился долг по налогам в размере 918 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с допроса Блиновской в Следственном комитете.

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