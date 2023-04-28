Следователи начали искать тех, кто предупредил Елену Блиновскую о задержании

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Игорь Рязов
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Королева марафонов пыталась сбежать из страны незадолго до того, как ее поймали правоохранители. Ее обвиняют в неуплате почти миллиарда рублей налогов.

Следователи начали искать тех, кто предупредил Елену Блиновскую о задержании

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Следователи начали искать людей, которые могли предупредить блогера Елену Блиновскую о готовящемся задержании по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ.

«В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — говорится в сообщении.

По его информации, Елена Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Сегодня Пресненский районный суд изберет ей меру пресечения.

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