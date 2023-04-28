Следователи начали искать тех, кто предупредил Елену Блиновскую о задержании
Королева марафонов пыталась сбежать из страны незадолго до того, как ее поймали правоохранители. Ее обвиняют в неуплате почти миллиарда рублей налогов.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Следователи начали искать людей, которые могли предупредить блогера Елену Блиновскую о готовящемся задержании по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ.
«В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — говорится в сообщении.
По его информации, Елена Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Сегодня Пресненский районный суд изберет ей меру пресечения.
- 28 апр
- Блиновская раскаялась и признала вину
- 28 апр
- Даже тапочки от Hermes: История взлета и падения блогера Блиновской
- 27 апр
- Внимание на лицо: реакция Блиновской на предъявление обвинения попала на видео
- 27 апр
- Муж Блиновской отказался давать комментарии прессе после допроса
- 27 апр
- Будто в ЦУМе: как выглядит гардеробная задержанной Блиновской
- 27 апр
- Помогавшего Блиновской уехать в Белоруссию водителя Maybach доставили в СК — видео
- 27 апр
- Блиновскую доставили на допрос в Следственный комитет — видео
- 27 апр
- Инфоцыганство — приговор: почему марафоны Блиновской обернулись большой проблемой
- 27 апр
- Гулять так гулять! На что Блиновская потратила сэкономленные на налогах деньги
- 27 апр
- Марафон желаний завершен: как и за что задержали Елену Блиновскую
Читайте также
82%
-0.07 90.20
0.06
Нашли ошибку?