Внезапный бум: жители Москвы могут услышать гром впервые за весну

Иногда погода бывает совсем непредсказуемой, поэтому желающим отведать шашлыка на природе придется поменять планы.

Впервые в эту весну москвичи могут услышать гром. В столице передают облачную погоду с дождями, грозами и ветром до 15 метров в секунду. Такая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Сообщается, что в Москве с 09:00 до 21:00 будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Также жителей Московской области предупредили о грозах в этот период.

В том числе водителей призвали не ездить слишком быстро и не маневрировать на автомобилях очень резко. Важно, чтобы необходимая дистанция между транспортными средствами была соблюдена. Необходимые рекомендации дали и пешеходам — обходить деревья и неустойчивые постройки.

При этом максимальная температура в Москве повысится до +16 градусов. Ночью ожидается серьезное снижение — до +4 градусов. В Подмосковье ситуация немного другая: градус будет меняться от +11 до +16. Однако в восточной части региона может стать теплее до +20 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погода в майские праздники может разочаровать москвичей.