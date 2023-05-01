Неизданные откровения: Вячеслав Зайцев рассказал, каким видит будущее Дома моды

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 9 293

Вячеслав Зайцев перед смертью пожелал светлого будущего своему Дому моды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Умер Вячеслав Зайцев

Два года назад знаменитый кутюрье озвучил свое завещание последователям.

Модельер Вячеслав Зайцев в одном из интервью поделился своим видением будущего своего Дома моды. Эта беседа с корреспондентом «Известий» состоялась 2 апреля 2021 года, за два года до его ухода из жизни.

«Я думаю, что Дом моды должен жить, так как по идее начало было сделано, момент направления этого дома. Я думаю, что идеи должны существовать и воплощаться этим Домом моды. Потому что я считаю, что это единственный Дом моды, который остался в России и выполняет функции, связанные с народным искусством, с традициями народными. Так что, думаю, что очень светлое будущее должно быть у Дома моды», — сказал кутюрье.

Вячеслав Зайцев ушел из жизни в возрасте 85 лет. В 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, позже случились два инсульта, его состояние с тех пор стало стремительно ухудшаться. Мэтр не мог свободно передвигаться, появились проблемы с речью. Подкосила мастера и ссора с единственным сыном Егором. Он прекратил всякое общение с отцом и не отзывался на попытки примирения.

Плохо дизайнеру стало днем 30 апреля. Он пожаловался на острую боль в области желудка, поднялась температура тела. Около 14:30 Зайцеву вызвали скорую помощь, бригада врачей доставила его Щелковскую больницу. По результатам компьютерной томографии было подтверждено подозрение на желудочное кровотечение. К 18:00 модельер скончался в отделении реанимации, все попытки спасти его оказались тщетными.

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Ранее, писал 5-tv.ru, Егор Зайцев рассказал о долгах отца и о виновнике бед его Дома моды. Конфликт с родственником и его «прихлебателей» он не раз эмоционально обсуждал с прессой.

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