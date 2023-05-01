Наследство Славы Зайцева: чем владел известный модельер на момент смерти

На момент смерти модельер Вячеслав Зайцев владел несколькими фирмами и модельным агентством
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
После смерти великого дизайнера его имущество может достаться единственному наследнику — сыну Егору. Что знаменитый родственник оставил после себя?
Известный российский модельер Вячеслав Зайцев на момент смерти был владельцем и совладельцем десяти предприятий. Как стало известно 5-tv.ru, согласно базе СПАРК, знаменитый художник владел модельным агентством, театром мод, лабораторией моды, московским именным домом моды, школой модельного агентства и именным фондом. Также на Зайцева были оформлены несколько организаций в Сочи, в Ивановской и Иркутской областях.
Компании занимались производством одежды, рекламной и развлекательной деятельностью. Также Лаборатория мод Вячеслава Зайцева давала ученикам среднее професиональное образование.
Кроме того, ранее во владении Зайцева было еще три фирмы. Известно, что в последние годы у модельера было много задолженностей. После смерти имущество может достаться его единственному сыну Егору, с которым у Зайцева были натянутые отношения.
Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. 30 апреля модельер пожаловался на острую боль в желудке. Скорая помощь госпитализировала Зайцева с внутренним кровотечением, но спасти его жизнь врачам не удалось.
Ранее 5-tv.ru писал, кому достанется наследство Зайцева.
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