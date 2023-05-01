Наследство Славы Зайцева: чем владел известный модельер на момент смерти

После смерти великого дизайнера его имущество может достаться единственному наследнику — сыну Егору. Что знаменитый родственник оставил после себя?

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев на момент смерти был владельцем и совладельцем десяти предприятий. Как стало известно 5-tv.ru, согласно базе СПАРК, знаменитый художник владел модельным агентством, театром мод, лабораторией моды, московским именным домом моды, школой модельного агентства и именным фондом. Также на Зайцева были оформлены несколько организаций в Сочи, в Ивановской и Иркутской областях.

Компании занимались производством одежды, рекламной и развлекательной деятельностью. Также Лаборатория мод Вячеслава Зайцева давала ученикам среднее професиональное образование.

Кроме того, ранее во владении Зайцева было еще три фирмы. Известно, что в последние годы у модельера было много задолженностей. После смерти имущество может достаться его единственному сыну Егору, с которым у Зайцева были натянутые отношения.

Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. 30 апреля модельер пожаловался на острую боль в желудке. Скорая помощь госпитализировала Зайцева с внутренним кровотечением, но спасти его жизнь врачам не удалось.

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