Удаляют совместные фото: после ареста Блиновской от нее отвернулись друзья

Артисты, которые прежде дружили с блогером, массово удаляют совместные фото, чтобы не портить репутацию.

Вся страна обсуждает арест 41-летней Елены Блиновской. Следствие считает, что блогер занижала полученные доходы и не оплатила налоги за период с 2019 по 2021 год на общую сумма свыше 918 миллионов рублей. Певица и актриса Алена Кравец прокомментировала громкое дело, об этом сообщает издание dni.ru.

«Меня поражают люди, которые не учатся на чужих ошибках. Только что за налоговые махинации задержали блогера Лерчика, казалось бы, все тут же должны побежать и заплатить даже куда меньшие, чем у Блиновской суммы, но нет», — возмущается Кравец.

Впрочем, Кравец считает, что «Марафоны желаний» — это развод, на который могут купиться только дураки, которых такие, как Блиновская, разводят на деньги. Подруги Кравец спрашивали, стоит ли верить Блиновской.

«Я говорила, что лучше почитать книжку, посмотреть что-то из классики или, если работа мысли не нужна, просто выбросить в помойное ведро эти деньги», — рассказала актриса.

Те артисты, которые гуляли на дне рождении Блиновской и целовали ей руки, сейчас массово удаляют все снимки из социальных сетей, подметила знаменитость. Друзья и знакомые блогера убирают любые упоминания о попавшей под прицел налоговой, чтобы не подставлять себя под наблюдения спецслужб и не портить репутацию.

Также Кравец оценила личный гардероб в доме Блиновской при обыске. Она поразилась, что подобного не видела даже у Киркорова. Певица отметила, что ее помещение для одежды кажется каморкой.

«Для меня загадка, что такое она делала для страны, для народа, что жила в такой роскоши. Но, как известно, сколько веревочке не виться, а конец все равно будет», — ехидно отметила знаменитость.

На этой неделе Блиновскую отправили под домашний арест. По тяжести обвинений она могла бы попасть в СИЗО, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние. Блогер признала вину в полном объеме. По версии следствия, незадолго до этого она пыталась сбежать из России в Белоруссию. Куда могла поехать дальше — никому не известно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина прокомментировала арест Блиновской.