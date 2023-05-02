Суд вынес приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 002

Фигуранты дела были приговорены к лишению свободы.

Суд вынес приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

Тульский суд признал виновными Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, которые проходили подельниками в деле предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала суда.

Инстанция избрала в качестве наказания лишение свободы для фигурантов. Сучков и Кузнецов проведут три с половиной года в колонии общего режима. Мужчины обвиняются в подделке документов, которые помогли предполагаемой убийце Дугиной Наталье Вовк совершить преступное деяние и сбежать из России.

По данным следствия, сообщники обеспечили подозреваемую Вовк свидетельством о регистрации автомобиля. Один из сообщников сделал графический макет свидетельства и направил на изготовление второму. Готовые поддельные документы были переданы заказчице.

Дарья Дугина была убита 20 августа прошлого года. Взрывное устройство сработало прямо в машине, в которой Дугина возвращалась с проходившего в Подмосковье литературного фестиваля. Криминалистам удалось установить, что взрывчатка была заложена на дне автомобиля со стороны водителя и была приведена в действие удаленно.

Ранее 5-tv.ru писал, что убийство военкора Владлена Татарского имеет схожий почерк с подрывом автомобиля Дугиной. Что общего между женщинами-злоумышленницами?

Тема:
Убийство Дарьи Дугиной
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