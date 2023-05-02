Суд вынес приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной

Фигуранты дела были приговорены к лишению свободы.
Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka
Тульский суд признал виновными Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, которые проходили подельниками в деле предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала суда.
Инстанция избрала в качестве наказания лишение свободы для фигурантов. Сучков и Кузнецов проведут три с половиной года в колонии общего режима. Мужчины обвиняются в подделке документов, которые помогли предполагаемой убийце Дугиной Наталье Вовк совершить преступное деяние и сбежать из России.
По данным следствия, сообщники обеспечили подозреваемую Вовк свидетельством о регистрации автомобиля. Один из сообщников сделал графический макет свидетельства и направил на изготовление второму. Готовые поддельные документы были переданы заказчице.
Дарья Дугина была убита 20 августа прошлого года. Взрывное устройство сработало прямо в машине, в которой Дугина возвращалась с проходившего в Подмосковье литературного фестиваля. Криминалистам удалось установить, что взрывчатка была заложена на дне автомобиля со стороны водителя и была приведена в действие удаленно.
Ранее 5-tv.ru писал, что убийство военкора Владлена Татарского имеет схожий почерк с подрывом автомобиля Дугиной. Что общего между женщинами-злоумышленницами?
- 3 апр
- «Не осознавали»: фигуранты дела об убийстве Дугиной признали вину частично
- 2 апр
- Потерявший в теракте дочь философ Дугин отреагировал на гибель Татарского
- 7 мар
- Расплата за убийство: в Туле прошло судебное заседание по делу о гибели Дугиной
- 6 мар
- Подельник убийцы Дугиной признал вину и раскаялся
- 13 февр
- «Это великолепно!» — экс-глава Пентагона Эспер восхитился убийством Дугиной
- 2 нояб
- Суд заочно арестовал украинку, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
- 12 окт
- В США опубликовали данные об убийстве Дугиной, чтобы пригрозить Киеву
- 7 окт
- Философ Дугин подал заявление в прокуратуру Праги на главу Минобороны Чехии
- 6 окт
- Она не должна была погибать: в США назвали истинную цель покушения на Дугину
- 5 окт
- Зеленский приказал? В США уверены в причастности Киева к убийству Дугиной
53%
-0.55 87.66
-0.71
Нашли ошибку?