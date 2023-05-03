Минобороны РФ: потери ВСУ на донецком направлении составили более 385 боевиков за сутки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 146

Ликвидированы были также иностранные наемники.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили порядка 358 боевиков убитыми. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«За сутки на донецком направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наемников»,— прокомментировал Конашенков.

В военном ведомстве добавили, что Вооруженными силами РФ ущерб был нанесен не только живой силе противника, но и технике. За минувшие сутки на донецком направлении были ликвидированы один танк, четыре боевые машины и четыре автомобиля украинских нацистов. Кроме того, российская армия уничтожила в ДНР гаубицы Д-20 и Д-30, стоящие на вооружении ВСУ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС России уничтожили сосредоточение резервов ВСУ у Авдеевки.

Тема:
Спецоперация
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