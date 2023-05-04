С Вячеславом Зайцевым попрощались под громкие аплодисменты

На похороны великого модельера собралось множество людей, желающих проводить его в последний путь.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
В подмосковном Щелкове состоялась церемония прощания с легендарным российским модельером Вячеславом Зайцевым. Публика возле Собора Троицы Живоначальной проводила гроб с великим дизайнером громкими овациями.
«Браво! Браво! Слава, спасибо!» — доносятся крики из толпы.
Вячеслав Зайцев будет похоронен на местном кладбище. После этого самые близкие люди модельера соберутся в его усадьбе на поминки. Сделать церемонию прощания в Щелкове было решением единственного сына кутюрье — Егора Зайцева. По его словам, отец всегда хотел быть похороненным в уединенном месте. К тому же, именно в подмосковном Щелкове модельер прожил 30 лет своей жизни.
Попрощаться с гением мира моды приехали Бедрос Киркоров, Надежда Бабкина, Сергей Зверев и, конечно, родственники Зайцева, среди которых была и внучка Маруся. Все отзываются о дизайнере как об истинном законодателе моды.
Жизнь Вячеслава Зайцева неожиданно оборвалась 30 апреля. По предварительной информации, причиной смерти стало желудочно-кишечное кровотечение. Великому кутюрье было 85 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Вячеслава Зайцева простилась с дедушкой и спешно покинула церковь.
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