С Вячеславом Зайцевым попрощались под громкие аплодисменты

В подмосковном Щелкове состоялась церемония прощания с легендарным российским модельером Вячеславом Зайцевым. Публика возле Собора Троицы Живоначальной проводила гроб с великим дизайнером громкими овациями.

«Браво! Браво! Слава, спасибо!» — доносятся крики из толпы.

Вячеслав Зайцев будет похоронен на местном кладбище. После этого самые близкие люди модельера соберутся в его усадьбе на поминки. Сделать церемонию прощания в Щелкове было решением единственного сына кутюрье — Егора Зайцева. По его словам, отец всегда хотел быть похороненным в уединенном месте. К тому же, именно в подмосковном Щелкове модельер прожил 30 лет своей жизни.

Попрощаться с гением мира моды приехали Бедрос Киркоров, Надежда Бабкина, Сергей Зверев и, конечно, родственники Зайцева, среди которых была и внучка Маруся. Все отзываются о дизайнере как об истинном законодателе моды.

Жизнь Вячеслава Зайцева неожиданно оборвалась 30 апреля. По предварительной информации, причиной смерти стало желудочно-кишечное кровотечение. Великому кутюрье было 85 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка Вячеслава Зайцева простилась с дедушкой и спешно покинула церковь.