Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 мая

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 8 по 14 мая.

На этой неделе подходит к концу прямое влияние затмений, но продолжает играть свою провоцирующую роль ряд планет. Мы до сих пор находимся под влиянием ретроградного Меркурия. Дает о себе знать напряжение между агрессивными Марса, Юпитера и Плутоном, а также Солнце в соединении с Ураном. Последняя комбинация рождает много неожиданностей, средств, планов и абсурдность происходящего. В социальной жизни обостряются все нависшие проблемы, острее чувствуются конфликты, разногласия. Хочется не только вникать в противоречия, но и давать отпор.

Главное сейчас это разумность и осознание последствий сделанного. Наиболее уязвимы в такой ситуации Овны, Весы, Раки и Козероги. Этим знакам зодиака дела могут даваться труднее обычного. Венера и Марс в водной стихии помогают всем знакам зодиака найти гармонию в семье. Развивать любовные отношения через взаимную заботу друг о друге. Позитивные аспекты Сатурна помогают отказываться от лишнего, избавляться от вредных привычек, зависимостей.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны вовлечены в сферу финансов, накопления ресурсов, упрощение жизненного фундамента, обустройства жилища, быта, декора помещений и земельных участков. Актуальны вопросы питания, финансов, вкладов, покупок. Высока потребность в эмоциональном спокойствии и сочувствии.

Телец — гороскоп на неделю

Для тельцов это время профессионального развития и повышения квалификации. Запланируйте обучение, посещение курсов или просмотр вебинаров. Наработанный опыт пригодится вам на практике и повысит в глазах окружающих вашу ценность как эксперта. Развивайте связи и занимайтесь своими контактами. Новые знакомства вам не помешают.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам полноценно восстановиться и расслабиться поможет поездка на природу. Прогулка в парке, ароматные свечи при звучании спокойной и умиротворяющей музыки… Воображение и фантазии позволяет получить вполне реальный результат. Помните, что мечты сбываются.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки ощутят помощь и поддержку от соратников, друзей и единомышленников. На вашем горизонте появляются планы, мечты и идеи, которые лучше реализовывать вместе с близкими по духу людьми. Как говорится, один в поле не воин. Прорыв по социальной лестнице, свободная и независимая позиция помогут вам выделиться и привлечь к себе внимание.

Лев — гороскоп на неделю

Львам стоит на этой неделе примерить на себя имидж общественного деятеля, приносящего активный вклад в благотворительность, и излучающего любовь и милосердие. Это время пробуждения творческой и духовной силы. Вы смотрите в будущее, строите перспективу и думаете не о том, что сейчас и здесь происходит, а то, что будет в будущем. Глубокое психологическое проникновение в суть вещей, нравственные идеалы — осмысление этого позволяет вам подняться над суетой и действительно приблизиться к чему-то глубокому, достойному и вдохновляющему.

Дева — гороскоп на неделю

Рожденные под знаком Девы могут попробовать пересмотреть свои цели. Или сделать корректировки в способах их достижения. Активность, креативность и оригинальность вам в помощь. Это время развития за счет широты кругозора, самообразования, эффективного использования свободного времени.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам целеустремленность и ответственность позволяют достигать желаемого. Сохраняйте уверенность в своем мастерстве, в своих способностях. Лидерские качества станут примером вашей упорной работы для других. Выстраиваете по кирпичику лестницу вверх в любых начинаниях, и у вас обязательно получится достичь выбранной цели.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов эта неделя также удачна. Деятельность и инициативность в искусстве, спорте и научной сфере. При построении отношений с личными и деловыми партнерами. Ваш вклад наилучшим образом отразится при реализации проектов глобальных, и творческой деятельности. Особенно если вы работаете с кем-то вместе. Все способствует высоким достижениям. Главное не пренебрегать способностями тех, кто рядом с вами.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы не боятся сложных ситуаций и ответственной работы. Вы способны держать под контролем все происходящие вокруг процесса. Во всяком случае, на этой неделе у вас точно получится. Энергичный и деятельный настрой, предприимчивость и находчивость — время извлечь выгоду в коммерции и бизнесе.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги сейчас — эстеты. Вы расширяете круг общения, посещаете культурные мероприятия, проявляете обаяние. Не бойтесь флиртовать. Тактичность и внимательность к партнеру при создании романтических отношений как никогда кстати. Раскрытие творческого потенциала, улучшение материального благополучия — все это возможно на этой неделе.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев на этой неделе как никогда интересуют темы здорового питания, физической нагрузки и собственного благополучия — как физического и психического. Забота о членах семьи, включая домашних питомцев, возвращается вам сторицей. Это время четкой реакции на происходящее в окружающем мире. Повышается ваш психологизм, и все это способствует налаживанию рабочих процессов, потому что их можно усилить и укрепить в спокойном режиме — то, что получается у вас не всегда. Но сейчас самое время стабилизировать пространство вокруг.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рожденным под знаком Рыбы для обретения любви стоит смелее знакомиться, общаться и открываться новым возможностям. При подготовке к романтической или деловой встречи наметьте темы для беседы, подготовьтесь. Узнайте об интересах партнера и принимающей стороны. Сейчас важно умение сглаживать противоречия. Стремитесь к балансу и гармонии.

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