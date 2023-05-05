Дело рук Киева? Каховская ГЭС оказалась под угрозой разрушения
Уровень воды на водохранилище поднялся на целых 17 метров.
Фото, видео: Борис Дворный / ТАСС; 5-tv.ru
Запорожской АЭС угрожает реальная опасность затопления. Как сообщили в Росэнергоатоме, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до 17 метров и достиг критической отметки.
Вероятно, украинские власти пытаются переполнить водохранилище за счет сброса воды через Днепрогэс — открыты шлюзы в Днепропетровске и Запорожье. Сейчас высок риск прорыва Каховской дамбы. В этом случае затопит насосные установки станции и десятки окрестных населенных пунктов.
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