«Был капитаном флота»: Пьеха рассказал о доблестном прадеде, воевавшем в ВОВ
Прадед Стаса Пьехи был капитаном морского флота в Севастополе во время ВОВ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Исполнитель отметил, что в сравнении с остальными праздниками День Победы кажется настоящим.
Российский певец Стас Пьеха накануне Дня Победы поделился теплым воспоминанием о прадедушке. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что его звездная бабушка Эдита Пьеха во время войны была в оккупации во Франции. Это и понятно, ведь ей было всего четыре года, когда началась война.
А вот прадед являлся доблестным капитаном морского флота в Севастополе. В детстве на 9 Мая Станислав надевал фуражку и кортик, оставшиеся в наследство от прадедушки, и выходил на улицу. Пьеха отмечает, что в сравнении с остальными праздниками День Победы — чувствуется по-другому.
«Наверное, единственный праздник, который я по-настоящему чувствую. Все остальные — пластиковые какие-то. Новый год, Дед Мороз, как будто этого не существует. А вот тут есть чувство безусловной ценности и гордость, что наша страна — сильная и может ничего не бояться», — воодушевленно отметил исполнитель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.
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