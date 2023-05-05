Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Исполнитель рассказал, как проходит набор военнослужащих.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», исполнитель высоко оценил удобство прохождения комиссии для кандидатов и подчеркнул — каждый специалист работает профессионально, без лишних проволочек и бюрократии. Артист подчеркнул, что лично проверил условия на каждом этапе и пообщался с сотрудниками.
«У меня психологическое образование неполное, поэтому я даже посмотрел психологическую анкету, которую надо заполнять, попробовал управление дронами и так далее. Убедился в том, что все работает хорошо, все четко и „кто попало“ никак не пройдет», — сказал Пьеха.
По словам музыканта, человек без военного образования, со слабым здоровьем, сомнительными результатами оценки психологического состояния или «другой какой-то мотивацией» не пройдет отбор на службу по контракту. К такому выводу он пришел после общения с мужчинами, пришедшими туда в качестве добровольцев.
«Нужны люди, которые реально хотят, умеют и пригодны по всем статьям», — заключил он.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве начал работу 3 апреля. Данные об организации, услугах и условиях приема добровольцев доступны по телефону 117 и на портале mos.ru.
Ранее, писал 5-tv.ru, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о своих впечатлениях от посещения пункта отбора контрактников в Москве.
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